Salt desencalla els pressupostos i valida uns comptes de 43,5 milions
El punt es va retirar del ple anterior perquè govern i PSC encara no havien tancat les condicions del local municipal de la Massana, clau per mantenir l’abstenció socialista
L’Ajuntament de Salt ha aprovat definitivament aquest dilluns, en el ple de febrer, el pressupost municipal del 2026 després d’haver retirat el punt en la sessió anterior. Els comptes, que ascendeixen a 43,5 milions d’euros, queden validats i tiren endavant amb 10 vots a favor (govern d’ERC i Junts), 5 abstencions (PSC) i 6 vots en contra (CUP i Vox).
El punt s’havia ajornat al ple precedent perquè encara no s’havia tancat del tot l’acord polític que havia de sostenir l’abstenció socialista, especialment en allò referit al futur local municipal del barri de la Massana. En les últimes setmanes, govern i PSC han acabat de definir les condicions del procés de licitació i, amb aquest encaix, el pressupost ha superat el tràmit definitiu.
Durant el debat, Alex Sarrado (CUP) ha justificar el vot contrari “per coherència”, recordant que la formació ja havia votat en contra en l’aprovació inicial. En la mateixa línia, Sergi Fabri (Vox) ha anunciar que tornarien a votar en contra “per les mateixes raons” i ha carregat contra l’endeutament municipal, assegurant que l’Ajuntament paga “430.000 euros anuals només en interessos dels préstecs”. Per la seva banda, Joan Martín (PSC) ha recordat que l’1 de desembre el seu grup ja es va abstenir i que “el pressupost no era el nostre”, però ha defensat la feina feta amb el govern per concretar el projecte del local de la Massana. Segons ha exposat, el PSC reclama el compromís de tirar-lo endavant tan bon punt hi hagi els informes tècnics pertinents. Des del govern, el regidor Toni Vidal (ERC) ha ecplicat que “els acords que hem establert els complirem".
Un increment del 12%
Els comptes del 2026 suposen un increment del 12,09% respecte a l’exercici anterior i concentren un nivell d’inversió que supera els 6 milions d’euros. Entre les actuacions destacades hi ha les urbanitzacions del parc Lluís Moreno i la plaça Gaudí (226.000 euros), la reurbanització dels carrers Garbí i Unió (468.000 euros), la millora de la plaça de l’Amistat (73.000 euros) i la renovació de la gespa artificial i l’enllumenat del camp de futbol de les Guixeres (300.000 euros).
A aquesta inversió nova s’hi afegeixen 3,7 milions d’euros per complementar projectes iniciats el 2025 que han requerit més dotació. El cas principal és la nova pista polivalent, amb un cost estimat superior als 3,4 milions: el pressupost del 2026 hi incorpora una partida addicional de 2,3 milions, que se suma als 1,2 milions ja consignats en l’exercici anterior. Segons la planificació municipal, l’obra hauria de començar en les pròximes setmanes. Una situació semblant es dona amb l’aparcament de les Guixeres, que rep 834.000 euros més per arribar a un total d’1,5 milions. La primera fase ja està en marxa, després dels primers enderrocs executats aquests dies, i el consistori preveu donar continuïtat als treballs al llarg de l’any.
En paral·lel, el pressupost manté partides recurrents de manteniment i millora de l’espai públic i els equipaments: 200.000 euros per a asfaltatges i voreres, 40.000 euros per a equipaments esportius, 100.000 euros per a renovació de parcs infantils i 40.000 euros per a millorar edificis i instal·lacions municipals. Dins aquest bloc, destaca l’increment de la inversió en centres educatius, que passa de 50.000 a 105.000 euros. Els comptes també incorporen un fons de contingència de 685.000 euros per afrontar possibles desviacions durant l’execució pressupostària o eventuals desajustos en ingressos previstos d’altres administracions.
El punt de la Massana, clau per desencallar el pressupost
L’acord amb el PSC, que ja va permetre l’aprovació inicial al ple extraordinari de l’1 de desembre, incloïa tres compromisos: participació socialista en la definició del nou model de recollida de residus, increment progressiu d’efectius de la Policia Local i reserva pressupostària per adquirir un local municipal a la Massana. Aquest tercer punt és el que havia quedat pendent de tancar i que va acabar motivant l’ajornament al ple anterior. Les negociacions entre ERC, Junts i PSC han concretat finalment el plec de condicions del concurs: els locals hauran de tenir més de 100 metres quadrats i un cost màxim d’adquisició de 150.000 euros. A més, el pressupost preveu 45.000 euros addicionals per equipar i posar en funcionament l’espai.
La previsió municipal és ubicar-hi el servei de Promoció Econòmica i, alhora, habilitar-lo com a punt de trobada per a entitats del barri o del municipi. L’àmbit de recerca se situa al sector de la Massana, entre el carrer Francesc Macià (tram entre Guilleries i passeig Folch i Torres) o al carrer Guilleries (entre Doctor Ferran i Ramon y Cajal), d’acord amb el concurs obert que es convocarà perquè els propietaris puguin presentar-hi locals.
Altres acords del ple de febrer
La sessió també ha aprovat la modificació de l’ordenança general perquè qualsevol persona que vulgui accedir a una bonificació fiscal no tingui deutes pendents amb el consistori. El ple, a més, ha recuperat els 21 regidors electes amb la presa de possessió de Regina Bover (ERC), que substitueix Jordi Viñas, després de la seva renúncia formalitzada en un plenari del mes de desembre.
Finalment, el consistori ha validat la proposta del jurat perquè Fèlix Mussoll, mossèn de Sant Cugat des del 2009 i vinculat a la vida social i associativa del municipi, rebi el Premi 3 de Març 2026. El reconeixement institucional s’entregarà al Teatre de Salt el pròxim 3 de març.
