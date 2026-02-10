Bescanó renovarà el paviment del pavelló municipal per 232.000 euros
La reforma inclou un nou paviment de fusta massissa i el marcatge d’una pista FIBA, tres pistes de minibàsquet i l’escut central de Bescanó
L'Ajuntament de Bescanó ha redactat el projecte per renovar el paviment del pavelló poliesportiu municipal, situat al passeig de la Torre. L'actuació planteja substituir el terra actual i repintar les línies de joc amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i de seguretat de la instal·lació, tant per a la pràctica esportiva com per a altres activitats municipals.
La intervenció preveu retirar el parquet existent i col·locar-hi un nou paviment de fusta massissa d'alt rendiment. A més, el projecte inclou el marcatge d'una pista central de bàsquet segons la normativa FIBA, tres pistes transversals de minibàsquet i l'escut central de Bescanó. La proposta s'emmarca en la voluntat de posar al dia un equipament municipal d'ús habitual al municipi.
Pressupost i termini d'execució
El pressupost d'execució per contracte és de 232.109,97 euros, IVA inclòs. Aquesta xifra recull el conjunt de treballs previstos en el projecte simplificat, que està centrat en la pista i en els elements directament relacionats amb la pràctica esportiva dins del recinte municipal. El projecte fixa un termini d'execució de quatre setmanes per completar els treballs un cop s'iniciïn. En la informació pública, però, no es concreta encara una data d'inici de les obres. Així, el calendari efectiu quedarà condicionat als passos administratius i de contractació que s'hagin de completar abans de l'entrada de maquinària i materials al pavelló.
Gestió de residus i seguretat
El document tècnic també incorpora les tasques vinculades al tractament i la gestió dels residus d'obra, així com les mesures de seguretat i salut associades a l'execució dels treballs. D'aquesta manera, el projecte no només defineix la renovació de la superfície esportiva, sinó també les condicions tècniques per desplegar l'actuació amb garanties durant tot el procés d'obra.
