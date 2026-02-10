Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Es desprèn una part d'una de les portalades de la Catedral de Girona

Segons explica l'Ajuntament "no hi ha risc imminent de caiguda"

Algunes zones s'han tancat per seguretat.

Algunes zones s'han tancat per seguretat. / Ajuntament de Girona

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La Portalada dels Apòstols de la catedral de Girona va patir despreniment a finals de l'any passat i després d'una inspecció que es va fer la setmana passada s'ha delimitat l'espai inferior d'aquesta zona per seguretat. En la inspecció s'han detectat diverses peces amb "falta d'adherència", tal com detallat l'Ajuntament en una publicació a les xarxes socials. Això no implica que necessàriament hagin de caure de seguida i, de fet, "s'ha assegurat que no hi ha risc imminent de caiguda".

En tot cas, sí que caldrà revisar-les i consolidar-les en una actuació preventiva per evitar riscos, ja que algunes pedres o elements no estan ben fixats a l'estructura. Ara per ara, s'està "estudiant com actuar-hi amb la major brevetat possible". El despreniment no ha provocat afectacions.

La Portalada dels Apòstols està situada a l'accés lateral sud, en una plaça que rep el mateix nom que la portalada. L'obra es va iniciar en la segona meitat del segle XIV, però no va ser fins a la dècada de 1970 que es va rehabilitar per tenir la forma actual.

Antigament, tenia una coberta que es va eliminar, a més de l'escultura dels dotze apòstols, sis a cada costat. Ara, aquestes escultures ja no hi són i, de fet, només se'n conserven dues, les d'Andreu i Judes, que estan a l'entrada del Tresor de la Catedral.

