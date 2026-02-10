Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona amplia una vorera d’accés a l’Ateneu Eugenienc per fer-la accessible

L’actuació al carrer del Montseny ha deixat un pas de més de dos metres i adapta el tram a la normativa vigent

Les obres de vorera del carrer del Montseny.

Les obres de vorera del carrer del Montseny. / Ajuntament de Girona

Girona

L’Ajuntament de Girona ha arranjat la vorera est del carrer del Montseny, entre el carrer de la Maçana i la cantonada de l’Ateneu Eugenienc, amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat. Les obres, segons el consistori, van acabar la setmana passada. L’actuació ha consistit a ampliar la vorera i deixar-la al mateix nivell en tot el tram. Amb aquesta intervenció, el pas supera els dos metres d’amplada i s’adequa als requisits de la normativa d’accessibilitat vigent.

El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez, ha remarcat que la millora respon a la voluntat municipal de facilitar la mobilitat a tota la ciutadania. En declaracions difoses per l’Ajuntament, sosté que la vorera era estreta i que això dificultava l’accés a l’Ateneu Eugenienc, equipament que defineix com a referent al barri de Santa Eugènia.

Amb aquesta obra, el consistori enmarca la intervenció dins les actuacions de millora de l’espai públic orientades a garantir desplaçaments més segurs i còmodes en entorns quotidians com els accessos a equipaments de barri.

TEMES

