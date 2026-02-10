Pilar Argelina serà l’alcaldable del PSC a Llagostera a les municipals del 2027
La socialista prendrà possessió com a regidora el 26 de febrer i assumirà les àrees de Promoció Econòmica, Noves Tecnologies i Benestar Animal en relleu d’Àlex Maqueda
El PSC ha anunciat que Pilar Argelina serà la candidata del partit a l’alcaldia de Llagostera a les eleccions municipals del 2027. Segons ha informat la formació, Argelina prendrà possessió com a regidora en el ple del 26 de febrer, on assumirà les competències de Promoció Econòmica, Noves Tecnologies i Benestar Animal en substitució d’Àlex Maqueda.
Els socialistes emmarquen el relleu en una “voluntat de continuïtat, renovació i enfortiment” del projecte al municipi, i agraeixen la tasca feta per Maqueda durant els últims anys al capdavant de la candidatura local.
Argelina, autònoma i assessora financera, defensa que la seva entrada a l’Ajuntament s’ha de traduir en “política útil” i vinculada al dia a dia del municipi. Entre les prioritats que exposa hi ha la generació d’oportunitats econòmiques, el suport al comerç local i mesures vinculades a l’habitatge. En aquest punt, posa l’accent en les dificultats d’emancipació del jovent i planteja impulsar promocions d’habitatge assequible aprofitant els terrenys cedits a la Generalitat en el marc del Pla 50.000 habitatges.
La nova alcaldable també situa el benestar animal com una de les línies de treball del mandat. El PSC destaca la seva vinculació amb el voluntariat en aquest àmbit i emmarca aquesta cartera dins una proposta de municipi “més cohesionat i empàtic”.
De cara al 2027, Pilar Argelina planteja una candidatura basada en la proximitat i l’escolta. La socialista assegura que afronta aquesta etapa amb “compromís” i “vocació de servei públic”, i defensa una acció política centrada en la convivència, l’accés a oportunitats i la millora de la qualitat de vida a Llagostera.
