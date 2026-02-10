La Policia Municipal de Girona deté un home per cometre danys a 26 vehicles aparcats a la via pública
Els fets van tenir lloc durant la nit de diumenge a dilluns al carrer de la Maçana
La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 46 anys per un delicte de danys després de ratllar 26 vehicles que estaven aparcats al carrer de la Maçana, al barri de Santa Eugènia. Els fets van tenir lloc durant la matinada de diumenge a dilluns.
Va ser un veí que va trucar a la Policia i va avisar de la situació. Més endavant, els agents del cos policial van anar fins al lloc dels fets, on hi havia un home que coincidia amb la descripció que els havia fet el veí. A més, portava una navalla amb la qual havia ratllat els vehicles. Es va detenir l'individu i es va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra.
