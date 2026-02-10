Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sarrià culmina la reforma de la xarxa d’aigua del carrer Firal per 576.000 euros

L’actuació, cofinançada per l’Agència Catalana de l’Aigua i CATSA, ha renovat canonades i connexions per millorar la pressió, reduir avaries i preservar reserves

Treballs de repintat al carrer Firal, en la fase final de les obres de la xarxa d’aigua potable de Sarrià de Ter. / Ajuntament de Sarrià de Ter

Sarrià de Ter

Sarrià de Ter ha finalitzat les obres de millora de la xarxa d’aigua potable del carrer Firal. Segons ha informat l’Ajuntament, els treballs van culminar la setmana passada i els darrers dies s’han destinat als acabats, amb el repintat dels carrers.

Durant els mesos d’actuació s’han renovat canonades i s’han optimitzat connexions amb l’objectiu de millorar la pressió i la qualitat de l’aigua. El consistori assenyala que aquesta intervenció també ha de contribuir a preservar les reserves d’aigua i a evitar avaries a la xarxa.

L’actuació ha tingut un cost total de 576.603,79 euros. El finançament s’ha fet de manera cofinançada entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que hi ha aportat 300.000 euros, i CATSA, amb 276.603,79 euros.

Pel que fa al transport públic, la informació municipal indica que el recorregut habitual de l’autobús es recuperarà a partir d'aquest dimecres 11 de febrer, un cop acabades les afectacions derivades de les obres. L’Ajuntament ha agraït al veïnat la paciència durant el període d’execució dels treballs. Amb el tancament d’aquesta actuació, el municipi dona per completada una intervenció centrada en la millora del funcionament de la xarxa d’aigua potable en aquest punt del carrer Firal.

El comunicat municipal defensa que les obres s’han orientat a reforçar el servei i a reduir incidències futures en aquest tram, després de mesos d’intervencions a la via pública.

