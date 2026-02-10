Tanca l'"outlet" del carrer Barcelona de Girona
El Corte Inglés prioritza la concentració de l'oferta comercial al seu gran magatzem
L'"outlet" de roba i complements que El Corte Inglés disposa al carrer Barcelona 137 de Girona posarà punt final a la seva activitat el pròxim dia 28 de febrer. El tancament s'emmarca en l'estratègia comercial de l'empresa de concentrar tota la seva oferta comercial en els grans magatzems ubicats als números 106-110 del mateix carrer on durant els darrers anys s'han sotmès a una profunda renovació incorporant noves marques i potenciant la seva oferta física d'atenció al client.
Aquest "outlet", inaugurat el novembre de 2020, oferia productes de moda de dona, home i infantil, sabateria i esports i complements a preus rebaixats durant tot l'any. Aquests descomptes s'incrementaran encara més durant els propers dies. Concretament, del 16 de febrer al 28 de febrer -dia en què es produirà el tancament- es portarà a terme una liquidació de tots els estocs i s'aplicarà una rebaixa addicional del 20% en tots els productes que estaran a la venda. La desena de persones que treballen en aquest espai passaran a integrar-se a l'equip comercial d'El Corte Inglés a Girona.
Durant els últims anys, la cadena de grans magatzems ja ha anat tancant progressivament algunes activitats que tenia en diferents locals de la ciutat per a concentrar tota l'oferta a l'edifici principal del carrer Barcelona després de culminar el 2021 una operació de reforma i modernitat del centre comercial, inclosa la urbanització de la plaça Salvador Dalí i el seu entorn.
