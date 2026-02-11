Invertiran prop de 16 milions d'euros per reparar el viaducte del tren a Girona
L'actuació s'inclou dins el pla de Rodalies i es destinaran 15,7 milions d'euros per fer les obres oportunes per millorar el tram ferroviari que passa per la ciutat
L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ja inspecciona el viaducte a tot el tram que correspon a la ciutat de Girona. Aquests dies s'han pogut veure diferents operaris examinant algunes zones. Per exemple, aquest dimarts estaven a la part de baix del tram ferroviari al barri de Pedret, però també se n'han vist més a prop de l'estació repassant espais de la part superior.
Pel que ha pogut saber Diari de Girona els treballs per reparar el viaducte ja s'estan redactant, i el que s'ha fet aquests dies ha estat revisar quines obres prèvies s'han de fer. S'ha dut a terme a instàncies del Departament de Territori, que encapçala la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
L'actuació s'inclou dins del pla de Rodalies pels pròxims pel període entre 2026 i 2030 i s'invertiran 15.730.000 euros en les obres de millora en el viaducte de Girona, en un pla que finança l'Estat. La infraestructura ferroviària de Catalunya pateix desperfectes en molts dels seus trams i línies i és el Departament de Territori que ha fixat les prioritats, sent el tram ferroviari de Girona una d'elles.
Tot el tram del viaducte Girona fa més de dos quilòmetres i va ser creat el 1973 amb l'objectiu d'eliminar els diferents passos a nivell i el terraplè. Quan es va anunciar la construcció de la línia d'alta velocitat soterrada, es va fer la proposta de soterrar també la via d'ample convencional, cosa que hagués suposat l'enderroc del viaducte. Això va ser el fa més de quinze anys, però encara no s'ha fet cap moviment al respecte i, de fet, el Senat va rebutjar el 2022 una proposta d'ERC per soterrar el tren convencional al seu pas per Girona.
Pla de Rodalies
La llevantada de fa unes setmanes i, especialment, l'accident que va acabar amb la vida d'un maquinista a Gelida el 20 de gener van fer palesa la necessitat urgent d'actuar i actualitzar el servei ferroviari de Catalunya. És per això que a finals de gener el Ministeri de Transports i la Generalitat van presentar conjuntament el pla de Rodalies fins al 2030, invertint en doble que en els últims cinc anys. Segons van explicar, el pla estava acordat des de l'octubre.
El pla incorpora tres objectius principals: més fiabilitat de la infraestructura, més qualitat del servei i més capacitat del sistema. L'actualització del pla pel període d'entre 2026 i 20230 preveu una inversió pel conjunt del període 2020-30 de 8.037 milions d'euros.
També s’ha incorporat per primera vegada un programa per construir tallers i vies d’estacionament per absorbir les necessitats dels 53 nous trens que s’aniran incorporant al servei progressivament. Per Girona passen trens de la línia R11, que connecten l'estació de Sants de Barcelona i Portbou i de la línia RG1, que fa el trajecte per la costa (passant per Mataró) entre Portbou i L'Hospitalet de Llobregat. Aquesta última línia no opera els caps de setmana.
Normalitat la pròxima setmana
En paral·lel, el Govern va tornar a posar un calendari sobre la taula per a recuperar la normalitat al servei de Rodalies, exceptuant els trams de l’R3 i l’R15 que mantindran obres previstes prèvies a la crisi de la xarxa. Segons Paneque, “entre finals d’aquesta setmana i principis de la que ve” hi podrà haver “l’obertura total del sistema”. Tot i això, la consellera ha avisat ja que, fins i tot en aquest escenari, encara preveu que restin fins a 70 trams amb limitacions de velocitat, la meitat dels quals podrien restablir-se en dues setmanes i la resta en unes setmanes més.
El calendari de represa de serveis, però, no altera la previsió del Govern respecte dels transports alternatius que estan en marxa ara mateix. I és que Territori s’ha compromès a “mantenir tots els recursos addicionals per a assegurar la mobilitat”. “No es retiraran els plans alternatius de transport fins a tenir la seguretat que l’operativitat es manté en el temps, fins que hi hagi una sostenibilitat en el sistema”, ha sentenciat, tot afegint que passarà el mateix amb la gratuïtat dels bitllets de tren de Rodalies.
Aquest no és el primer cop que el Govern posa una data límit a les restriccions en el transit ferroviari, però en les anteriors ocasions les previsions van fallar i es va errar en el pronòstic. Ara, però, Paneque assegura que se senten més segurs amb les dates plantejades perquè haver establert “un calendari vinculat d’actuacions ha permès una metodologia de treball que fa que es puguin reobrir eixos”.
