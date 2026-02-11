Dos arrestats per drogues en patrullatges preventius a Girona
Les detencions es van fer a Can Gibert del Pla i Taialà després que els agents els localitzessin substàncies estupefaents
La Policia Municipal de Girona va detenir ahir dos homes per presumptes delictes contra la salut pública després de trobar-los substàncies estupefaents durant patrullatges preventius als barris de Can Gibert del Pla i Taialà.
La primera detenció es va produir cap a les tres de la tarda a Can Gibert del Pla. Els agents van interceptar un patinet conduït per un jove d'uns 20 anys i, en escorcollar-lo, li van trobar droga.
Quinze minuts més tard, un agent de paisà va aturar una motocicleta a Taialà conduïda per un home de 28 anys. Durant la inspecció, també li van localitzar substàncies estupefaents, cosa que va comportar una segona detenció pel mateix tipus de delicte.
