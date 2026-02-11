Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga educacióalerta ventMíchel SánchezAuditori de GironaPedro SánchezCarnavals
instagramlinkedin

Dos arrestats per drogues en patrullatges preventius a Girona

Les detencions es van fer a Can Gibert del Pla i Taialà després que els agents els localitzessin substàncies estupefaents

El material comissat Can Gibert del Pla

El material comissat Can Gibert del Pla / Ajuntament de Girona

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir ahir dos homes per presumptes delictes contra la salut pública després de trobar-los substàncies estupefaents durant patrullatges preventius als barris de Can Gibert del Pla i Taialà.

El material comissat a Taialà

El material comissat a Taialà / Ajuntament de Girona

La primera detenció es va produir cap a les tres de la tarda a Can Gibert del Pla. Els agents van interceptar un patinet conduït per un jove d'uns 20 anys i, en escorcollar-lo, li van trobar droga.

Notícies relacionades

Quinze minuts més tard, un agent de paisà va aturar una motocicleta a Taialà conduïda per un home de 28 anys. Durant la inspecció, també li van localitzar substàncies estupefaents, cosa que va comportar una segona detenció pel mateix tipus de delicte.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
  2. Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
  3. Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
  4. Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
  5. Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
  6. El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
  7. Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
  8. Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts

El Fòrum Gastronòmic clou amb un homenatge als 60 anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona

El Fòrum Gastronòmic clou amb un homenatge als 60 anys de l'Escola d'Hostaleria de Girona

Fairouz Fankouch Harchioui, guanyadora del tercer concurs de Tagín

Fairouz Fankouch Harchioui, guanyadora del tercer concurs de Tagín

El Congrés aprova aquest dijous la llei de Junts que endureix les penes per multireincidència en furts i estafes

El Congrés aprova aquest dijous la llei de Junts que endureix les penes per multireincidència en furts i estafes

La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

La figuerenca Carme Rigall, reelegida presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

Deco: «Lamine té un avantatge sobre els altres, és molt intel·ligent, ha après molt a la vida»

Deco: «Lamine té un avantatge sobre els altres, és molt intel·ligent, ha après molt a la vida»

"Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina"

"Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina"

Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous

Cancel·len la jornada Girona Accelera davant l'alerta per vent d'aquest dijous

“És igual que tu!”: la frase dels fills de Shakira que ha encès el documental d’Alejandro Sanz

“És igual que tu!”: la frase dels fills de Shakira que ha encès el documental d’Alejandro Sanz
Tracking Pixel Contents