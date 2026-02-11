Baranes plenes d’excrements d'ocells al Barri Vell de Girona: veïns reclamen més neteja
La queixa veïnal assenyala el tram de les escales del Seminari, davant del Bistrot i sota el pont de Casa Agullana, i reclama una actuació municipal urgent
La presència d’excrements d'ocells a les baranes de les escales del Seminari, al Barri Vell de Girona, ha motivat una queixa veïnal que reclama una neteja immediata de la zona. El punt afectat és el tram situat sota el pont de Casa Agullana.
A les fotografies s’hi observa brutícia acumulada tant a la superfície metàl·lica de suport com en diversos esglaons. La queixa subratlla que es tracta d’un pas habitual de vianants i que l’estat actual complica l’ús normal de la barana, sobretot en una zona amb pendent i escales.
La denúncia veïnal també demana que la neteja no es limiti a aquest únic punt i que es revisin "altres trams del Barri Vell" amb problemàtiques similars. La reclamació posa el focus en el manteniment ordinari del mobiliari urbà en espais de pas freqüentats tant per residents com per visitants. A l’espera de resposta municipal, els veïns insisteixen que cal reforçar la freqüència de neteja per evitar l’acumulació de brutícia en elements de suport que formen part del recorregut quotidià de molts vianants.
