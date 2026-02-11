Cassà torna a fer espectacles gratuïts per impulsar el comerç local
S'engega aquest divendres la tercera edició del ComerciArt amb la representació d'un espectacle familiar
Aquest divendres es donarà el tret de sortida a la tercera edició del ComerciArt, amb un espectacle d’humor i màgia per a tota la família. El Festival, promogut per l’Ajuntament de Cassà de la Selva consta d’un cicle d’actuacions gratuïtes al carrer, amb l’objectiu de promocionar el comerç local i donar vida al municipi.
Un any més, s'han programat espectacles de música, teatre, circ i clown, que se celebraran el segon divendres dels mesos de febrer, març, abril, octubre i novembre. Amb la voluntat de donar impuls al comerç local, les actuacions es realitzaran en diferents indrets del municipi, sempre a l'aire lliure, descentralitzant l’activitat cultural i posant en valor la pluralitat d’espais i establiments cassanencs.
El primer dels espectacles es farà aquest divendres a diferents llocs de Cassà. Es tracta de l'espectacle de carrer molt peculiar que porta per títiol The Bellboy i que barreja teatre, clown i màgia, apte per a tots els públics.
Posar en valor el comerç local
La 3a edició de ComerciArt s’ha presentat avui en una trobada a la plaça de la Coma, davant de Dausà Moda, que aquest any celebra els seu centenari, un establiment de referència dins el comerç local del municipi. La regidora de comerç local, Cristina Castañé, ha destacat que "després d’haver comprovat l’èxit i la molt bona acollida de les edicions anteriors per part de la ciutadania i del teixit comercial, ComerciArt arriba a la seva tercera edició consolidant-se en la programació cultural de Cassà. És una iniciativa que ens permet posar en valor el comerç local a través de la cultura, portar-la als carrers i generar vida als diferents espais del municipi”. I ha conclòs: “des de l’Ajuntament de Cassà continuem apostant per un model de poble viu, amb activitats gratuïtes i familiars, i reafirmem el nostre compromís de ser al costat del comerç de proximitat, perquè donar-li suport és apostar pel futur del municipi.”.
En el mateix sentit l'alcalde de Cassà, Pau Presas, que també és vicepresident primer i diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, ha dit que " iniciatives com el ComerciArt demostren que la cultura és una eina clau per reforçar l’economia local, generar activitat als carrers i enfortir el vincle entre comerç, territori i comunitat".
Les activitats es duran a terme en l’horari comercial, amb l'objectiu que el públic pugui gaudir dels espectacles al mateix temps que conèixer diferents establiments del poble. D’aquesta manera, el ComerciArt contribueix a mantenir viu el teixit comercial i a fomentar un municipi actiu i dinàmic.
El comerç local és un sector estratègic per al municipi. Actualment, el municipi compta amb 125 comerços que, a més de generar ocupació, ofereixen productes de qualitat i un servei proper i diferenciat. La diversitat comercial dona vida als carrers i afavoreix la interacció social, consolidant el comerç de proximitat com un element essencial del dia a dia cassanenc.
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- Suspenen classes i activitats esportives aquest dijous per l'alerta de vent
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts