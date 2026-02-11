Els Mossos d'Esquadra ja s'han instal·lat a la comissaria de Santa Eugènia de Girona
Tot i que l'equipament es va estrenar el setembre, no ha estat fins a aquesta setmana no s'ha firmat el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat
Els Mossos d'Esquadra ja s'han instal·lat a la comissaria de Santa Eugènia de Girona, ubicada a l'antiga masia de Can Burrassó. Ho han fet gairebé cinc mesos després que s'inaugurés l'equipament (es va estrenar el 17 de setembre), però tot apunta que diferents gestions internes del cos policial s'han anat demorant fins ara, motiu pel qual no s'havia firmat el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per fer possible l'arribada dels Mossos a la nova comissaria.
El conveni entre el Departament d’Interior i Seguretat Pública i el consistori gironí es va anunciar a finals de juliol de 2025, abans de la inauguració de l'equipament. La consellera Núria Parlon va assistir a l'estrena de la comissaria el setembre, igual que diferents membres del cos de Mossos, però tal com va poder saber Diari de Girona fa uns dies, fins fa un parell de setmanes no es van tancar els últims serrells de l'acord entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament.
En aquell moment, fonts dels Mossos van apuntar que encara no se sabia quan es firmaria el conveni ni tampoc quan els agents del cos autonòmic s'instal·larien a la nova comissaria. Tot apunta que la signatura del conveni s'ha produït aquesta setmana, i l'arribada dels Mossos a l'equipament ha estat immediata.
Dins l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) ha estat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, la més crítica amb el retard de l'arribada dels Mossos a l'equipament. Ho va retreure en el ple extraordinari de fa dues setmanes per parlar sobre l'estat actual de la ciutat, i també ho va deixar anar en unes declaracions a la ràdio municipal, Girona FM. Es va queixar que Parlon es "fes fotos" durant la inauguració, però que els agents encara no s'haguessin instal·lat a la comissaria.
Un equipament compartit
En una publicació a les xarxes socials, l'Ajuntament indica que en els últims mesos s'ha estat "treballant el conveni" per tal que els Mossos d'Esquadra puguin "compartir" l'equipament amb la Policia Municipal de Girona, com ja es va anunciar l'estiu de l'any passat. A partir d'ara, així, hi haurà el mateix nombre d'efectius de cada cos i l'objectiu és "promoure un model de policia de proximitat" als barris més propers a la comissaria, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís.
Abans que els Mossos s'instal·lessin a l'equipament ja hi havia les plaques dels dos cossos policials just al costat de la porta. A la comissaria de Santa Eugènia s'ofereix el servei d'Oficina d'Atenció Ciutadana i s'atenen les denúncies dels veïns. Està oberta les 24 hores del dia i els set dies de la setmana.
La posada en marxa de la nova comissaria ha servit perquè es reduïssin un 17,8% els delictes al barri de Santa Eugènia. Entre octubre i desembre de l'any passat es van registrar 199 delictes, mentre que en el mateix període de 2024 en van ser 242. També han ajudat a millorar la seguretat del barri, ja que, per exemple, uns dies després de la posada en marxa de l'equipament, les càmeres de videovigilància van permetre detenir almenys dues persones per tràfic de drogues.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Carta d'una lectora: 'Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells
- El comitè d'empresa del CTS condemna les destrosses de 14 ambulàncies a Girona i alerta de nòmines pendents
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango 'de forma encapsulada' per evitar filtracions
- Els docents tallen l'accés a l'autopista a Salt i l'N-II a Vilamalla en una jornada de vaga que promet ser massiva
- Tanca l''outlet' del carrer Barcelona de Girona
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil