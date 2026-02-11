Girona arranjarà 791 escocells i podarà 107 arbres en les properes setmanes
Les actuacions es faran a l’Eixample sud, Pla de Palau–Sant Pau, Montilivi i Palau-sacosta dins el contracte de manteniment de l’arbrat urbà
L’Ajuntament de Girona arranjarà 791 escocells i podarà 107 arbres en les properes setmanes, en el marc de les feines habituals de manteniment de l’arbrat viari. Segons ha informat el consistori, les actuacions es concentraran en quatre barris de la ciutat: l’Eixample sud, Pla de Palau–Sant Pau, Montilivi i Palau-sacosta.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha remarcat la importància d’aquestes tasques per garantir “el bon funcionament i supervivència de l’arbrat urbà” i per “augmentar els beneficis que suposa per a la ciutadania, així com per a les altres espècies”. Una part dels treballs se centra en l’enjardinament dels escocells, que consisteix a tallar les herbes existents i sembrar-hi llavors perquè hi creixin flors de cara a la primavera. L’objectiu, segons el consistori, és doble: fomentar la biodiversitat urbana i millorar la imatge de l’espai públic.
L’Ajuntament assenyala que aquests escocells enjardinats poden actuar com a refugi de fauna útil, especialment insectes beneficiosos per al control natural de plagues que afecten els arbres. També destaca que aquesta actuació ajuda a reduir la presència d’herbes adventícies al voltant de les soques. De manera indirecta, el consistori també defensa que l’enjardinament pot beneficiar l’arbrat perquè el creixement de plantes afavoreix la descompactació del sòl i el fa més porós, fet que facilita l’entrada d’aigua.
Paral·lelament, el pla inclou la poda d’un centenar llarg d’arbres. En aquest cas, les feines es faran íntegrament al carrer de la Creu, on hi ha arbres a banda i banda de la calçada. Amb aquestes podes, l’Ajuntament busca evitar que les branques dificultin el pas de vehicles i vianants, que tapin la visibilitat de fanals i semàfors o que les capçades s’acostin als edificis.
Els treballs també inclouen l’aclarida de capçades d’arbres situats a prop de contenidors per facilitar-ne el buidatge amb camions, així com la retirada de branques mortes.
Segons recorda el consistori, tant l’arranjament d’escocells com la gestió de les necessitats de l’arbrat formen part del contracte de manteniment de l’arbrat urbà i viari, vigent des del 2024. Entre altres objectius, aquest contracte preveu estendre l’enjardinament d’escocells a diferents punts de la ciutat i planificar millor actuacions com la substitució i la plantació de nous arbres.
