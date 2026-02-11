Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lliuren la distinció d’Establiment Històric a la sabateria Casa Pijaume de Girona

És un dels negocis més antics de la ciutat, amb més de 150 anys d'història

L'acte de reconeixament a Casa Pijaume.

Josep Coll

Girona

Diferents representants de l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç i Girona Centre Eix Comercial van lliurar aquest dimarts la distinció d’Establiment Històric a la sabateria Casa Pijaume de Girona. És un reconeixement que entrega cada any la Cambra de Comerç a diferents negocis gironins i que el 2025 van arribar a la 46a edició. La marca d’espardenyes i calçats Casa Pijaume és un dels establiments més antics del centre de Girona i es va fundar el 1875.

L'any passat, per tant, van celebrar els 150 anys d'història, en un negoci que ha passat per mans de quatre generacions fins a arribar a l’actualitat amb Vicens Pijaume a qui aquest dimarts se li va entregar el reconeixement. La botiga se situa al nombre 9 de la rambla de la Llibertat i, de fet, fins a l'any passat en tenien una altra al nombre 11, que va tancar.

TEMES

