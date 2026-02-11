Provoca un accident per conduir temeràriament a Quart i acaba denunciat penalment per triplicar el màxim d'alcoholèmia

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cotxe accidentat a Quart implicat en l'accident

ACN

Quart

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 27 anys per provocar un accident, després de conduir temeràriament i triplicar el límit d'alcoholèmia permès. Els fets es van produir el diumenge 8 de febrer. Pels volts de les vuit del matí una conductora va alertar els Mossos que un home circulava envaïnt el sentit contrari de la carretera C-65. Poca estona més tard, el denunciat va provocar un xoc frontal que només va deixar ferit el conductor responsable. Quan els agents van arribar van fer la prova d'alcoholèmia al sospitós que va donar positiu, amb un resultat de 0,76mg/l, o sigui que triplicava el límit permès de 0,25 mg/l. Per això, els agents el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària.

