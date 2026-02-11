Regina Bover assumirà l’àrea de Gent Gran a l'Ajuntament de Salt
En la reforma del cartipàs, el tinent d’alcalde Toni Vidal assumirà l’àrea de Serveis Generals, mentre que la regidora Núria Heras es farà càrrec de l’àrea d’ocupació
La nova regidora de l’Ajuntament de Salt, Regina Bover, que aquest dilluns va prendre possessió de manera oficial del càrrec de regidora, assumirà l’àrea de Gent Gran fins al 2027. Aquest serà un dels moviments del cartipàs municipal després de la renúncia al càrrec de l’exalcalde de Salt, Jordi Viñas, que es va fer efectiva en un ple extraordinari el 10 de desembre, i la posterior elecció de Cristina Alarcón com a nova alcaldessa.
Alarcón ha estat la responsable, des de les eleccions municipals del 2023, de les àrees de Serveis Generals —que inclou la gestió dels recursos humans— i de Gent Gran. Ara, amb la presa de possessió de la nova regidora aquesta mateixa setmana, està previst fer canvis al cartipàs municipal. L’alcaldessa vol centrar-se en la seva nova funció al capdavant del consistori saltenc i, per això, en el decret d’alcaldia que està previst que signi en els pròxims dies, delegarà les funcions que ha mantingut fins ara.
Això suposarà que Regina Bover assumeixi l’àrea de Gent Gran, mentre que la cartera de Serveis Generals l’assumirà el tinent d’alcalde Toni Vidal, que ja havia estat responsable de l’àrea en mandats anteriors. Tenint en compte que Vidal també és responsable de Serveis Econòmics, Cultura i, fins ara, de l’àmbit de l’Ocupació i Viver d’Empreses, els canvis al cartipàs faran que aquest darrer àmbit l’assumeixi la regidora Núria Heras, que ja és responsable de desenvolupament Local i de la Recollida de Residus i Neteja Viària.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, assegura que “els canvis al cartipàs són necessaris per poder delegar les àrees que he portat fins ara”, i afegeix que “la Regina, pel coneixement del municipi i la seva implicació en diverses entitats, segur que farà una gran feina a l’àrea de Gent Gran”. En aquesta línia, destaca que “la gestió dels Serveis Generals, amb àmbits com els recursos humans, l’assumeix el tinent d’alcalde Toni Vidal, que ja té experiència prèvia en aquesta àrea”, i que, per evitar sobrecarregar-lo, “la part de foment de l’ocupació l’assumeixi la regidora Núria Heras, que ja porta Promoció de la Ciutat, un servei que comparteix edifici amb l’Espai Municipal d’Ocupació”. A més, assevera que “són uns retocs al cartipàs per seguir afrontant amb garanties els reptes que tenim com a municipi aquest final de mandat i continuar generant noves oportunitats per a Salt i la seva ciutadania”.
Biografia Regina Bover
Bover va néixer el març de 1969, està casada, i té amb una filla i un fill. És diplomada l'any 1992 en Enginyeria tècnica industrial Química. En l'actualitat, treballa com a tècnica de gestió a l’empresa pública de Transports Urbans del Gironès, anteriorment com a tècnic de gestió de qualitat i millora continua en diferents empreses industrials del sector privat i del tercer sector. He estat vinculada a diverses entitats de caire cultural a Salt, des de 1997 forma part de Kinbédeball, de la que en va ser sòcia fundadora i des de 2011 ha format part de la Comissió de Reis, i prèviament a la Comissió de Festes i Rialles. A més, va participar activament a l’AFA de l’escola Pompeu Fabra durant l’etapa escolar dels fills.
