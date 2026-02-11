La UdG participa en la incorporació del català en una plataforma que reforça la divulgació de la recerca a tot el món
S'estrena "La Conversa", l’editorial que connecta directament la recerca universitària amb el debat públic en l'àmbit internacional
Aquesta setmana s’ha estrenat La Conversa, la nova edició en català de The Conversation, l’editorial que connecta directament la recerca universitària amb el debat públic arreu del món. Amb aquest llançament, el català s’incorpora plenament a un ecosistema global de divulgació científica d’alt impacte social. L’edició en català ha estat impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats, amb la participació de disset institucions dels territoris de parla catalana, una d'elles, la Universitat de Girona.
The Conversation és un projecte periodístic sense ànim de lucre, nascut a Austràlia, que publica articles escrits per investigadors i investigadores i editats per periodistes especialitzats. El seu objectiu és acostar el coneixement acadèmic a la ciutadania mitjançant textos clars, accessibles i basats en dades científiques. Tots els continguts es distribueixen sota llicència Creative Commons, fet que en permet la republicació gratuïta en mitjans de comunicació d’arreu del món i n’amplifica notablement l’abast.
La dimensió i l’impacte internacional de The Conversation són avui dia indiscutibles: la plataforma acumula mensualment milers de lectures arreu del món i s’ha consolidat com un referent global de divulgació científica gràcies a una xarxa d’edicions internacionals i a la col·laboració directa pel personal investigador. Aquest abast mundial demostra que la ciència explicada amb rigor i claredat pot connectar amb un públic ampli i divers, més enllà de fronteres i llengües.
En aquest context, La Conversa neix amb la voluntat de fer valdre la recerca feta en català, facilitar-ne la transferència social i posar-la en connexió amb els grans reptes científics, socials, culturals i econòmics del nostre temps. La iniciativa permet que el coneixement generat a les universitats i centres de recerca transcendeixi l’àmbit estrictament acadèmic i contribueixi a crear una societat més informada, crítica i compromesa amb el pensament científic.
Per a la comunitat investigadora, publicar a La Conversa representa també una oportunitat de projecció i reconeixement. Les contribucions apareixen signades, vinculades a les institucions d’origen i integrades en una plataforma internacional àmpliament reconeguda, fet que reforça el valor dels articles com a mèrits en la transferència de coneixement i impacte social, cada vegada més rellevants en l’avaluació de la carrera acadèmica.
La Conversa publicarà setmanalment articles originals en llengua catalana elaborats per investigadors i investigadores del territori, així com traduccions seleccionades d’articles d’altres edicions internacionals de The Conversation. Aquesta combinació permet oferir una mirada local amb perspectiva global i, alhora, projectar el pensament produït en català cap a una audiència internacional, ja que els continguts poden circular i ser difosos en altres edicions de la plataforma.
Amb aquest llançament, La Conversa es consolida com un nou espai de referència per a la divulgació de la recerca en català, connectat amb una audiència global i orientat a reforçar la presència del coneixement acadèmic en el debat públic contemporani.
El projecte compta també amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Ramon Llull, l’Institut Ramon Muntaneri la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), així com la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en una aliança institucional orientada a la transferència social del coneixement, la normalització del català en l’àmbit científic i la projecció internacional.
La recerca de la UdG, també en català
La UdG ha estat una de les universitats catalanes impulsores del projecte La Conversa. Els investigadors de la UdG han publicat més d’una cinquantena d’articles a la versió espanyola de The Conversation i també en la seva versió en anglès. A partir d’ara, també podran difondre la seva recerca en català, tal i com ho ha fet l’investigador del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la UdG Marc Saez Zarfa, qui ja ha publicat el primer article a La Conversa, titulat La nostra salut depén del barri on vivim.
