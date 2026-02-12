Alerten d'intents d'estafa amb el pagament de taxes a farmàcies de Girona
Una persona truca als establiments fent-se passar per l'Ajuntament per tal de reclamar suposats impostos pendents, majoritàriament l'IBI i l'IAE
El Col·legi de Farmacèutics de Girona (COFGi) ha alertat d’intents d’estafa que afecten farmàcies de la ciutat de Girona. En un comunicat dirigit a professionals al qual ha tingut accés aquest diari, el col·legi exposa que diversos establiments han notificat trucades sospitoses en què una persona es fa passar per l’Ajuntament de Girona. En concret, reclama el pagament d’un suposat impost pendent, habitualment l'Impost sobre Bens Immobles (IBI) o l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques).
D’acord amb la informació facilitada, l’estafador utilitza un to molt proper i familiar per generar confiança i pressiona perquè el pagament es faci de manera immediata, amb l’argument d’evitar un recàrrec. Fins i tot s’ofereix a ajudar a tramitar l’abonament en aquell mateix moment, amb l’objectiu d’accelerar la decisió i evitar comprovacions.
Una farmacèutica ha explicat a aquest diari que li han reclamat l'import d'uns 1.800 euros, correspnent a l'IAE. "Es tracta d'una quantitat prou realista, ja que és la que m'ha tocat pagar enguany, però m'han insistit tant que t'acaben fent dubtar de si has fet el pagament de forma correcta", alerta.
El COFGi recorda que aquest tipus d’enganys es basen en provocar por i urgència per forçar pagaments precipitats fora dels canals habituals. Per aquest motiu, recomana a les farmàcies actuar amb calma i no fer cap pagament immediat davant reclamacions econòmiques inesperades.
Verificar l'origen de la trucada
Entre les pautes de prevenció, l’entitat insisteix en la importància de verificar sempre l’origen de la trucada o visita, contactar directament amb l’organisme oficial corresponent abans de fer qualsevol tràmit i desconfiar de pressions o amenaces vinculades a suposats recàrrecs. En cas de sospita de delicte, es recomana avisar els Mossos d’Esquadra o trucar al 112.
Finalment, el Col·legi ha demanat que es difongui l’avís entre els equips de les farmàcies i que s’estableixin mecanismes interns per evitar incidències i reforçar la seguretat davant possibles intents d’estafa.
