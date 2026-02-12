Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Baralla entre dos grups a Santa Eugènia: detingut un home armat amb una pedra

Els Mossos han intentat dialogar amb ell, però l’han arrestat i, dins el vehicle policial, ha continuat colpejant la mampara

Redacció

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Una baralla aquest dijous de matinada al barri de Santa Eugènia de Girona ha obligat a mobilitzar els Mossos d’Esquadra. Els fets han començat cap a tres quarts d’una i s’hi han enfrontat dos grups, en total una desena de persones, entre els carrers Bassegoda i Massana.

Els Mossos han rebut l’avís per una trifulga al carrer. Segons testimonis, els dos grups -formats per homes i dones- s’anaven increpant i fins i tot s’haurien llançat algunes cadires de bars i pedres. Amb l’arribada dels agents, la policia ha pogut separar-los, i entre els participants hi havia familiars.

Tot i això, un dels homes que hi participava, amb una pedra a la mà -una llamborda-, ha volgut continuar l’enfrontament malgrat els intents dels agents de calmar-lo. Segons la policia, també atiava els ànims perquè la resta seguís barallant-se. Finalment, després de diversos avisos que seria detingut, els Mossos han aconseguit aturar-lo. L’han immobilitzat i l’home s’ha resistit a ser emmanillat.

Agressiu a dins del cotxe

L’home ha acabat arrestat i, un cop a l’interior del vehicle policial, s’ha mantingut agressiu i ha anat donant cops a la mampara. La policia li atribueix delictes d’atemptat contra agents de l’autoritat, resistència i desobediència. El detingut té 21 anys.

Per ara, no consta cap denúncia de les parts implicades en la baralla, segons confirmen fonts policials. Està previst que el detingut passi a disposició judicial en les pròximes hores.

