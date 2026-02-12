Els usuaris de Rodalies a Girona busquen alternatives arran de la suspensió del servei en un altre dia de "descontrol"
Molts opten pel bus que pot absorbir l'increment de passatgers per la cancel·lació de classes pel temporal de vent
Desenes d'usuaris de Rodalies han tornat a viure una jornada de "descontrol total" a l'estació de Girona, per la suspensió del servei entre Girona i Maçanet per la caiguda d'arbres a la via. Molts es queixaven que Renfe hauria d'haver avisat abans i lamentaven que haguessin d'assabentar-se de les afectacions un cop a l'estació. A més, s'han generat moments de confusió quan s'ha permès viatjar amb l'AVE a Barcelona a aquells que tenen abonament de mitjana distància, però el tren d'alta velocitat ha quedat ple de seguida i això ha generat malestar. Per això, molts han optat per buscar alternatives com el bus, que ha pogut absorbir l'increment de passatgers, perquè la suspensió de classes pel vent ha fet que quedessin places lliures.
Les pantalles informatives han tornat a ser les protagonistes aquest dijous al matí a l'estació de trens de Girona. Desenes de persones s'acumulaven per saber si el tren que volien agafar estava en servei o no. Els usuaris es queixaven per la gestió de Renfe, ja que no ha estat fins que han arribat a l'estació que han sabut que la circulació estava interrompuda entre Girona i Maçanet. "Jo m'ho he trobat de cop i he pensat que era per la ventada, però tampoc he vist informació enlloc", es queixa la Carmen Benavente, que ha buscat una alternativa per poder arribar a la feina.
Una situació similar ha viscut la Bintu Kumara que havia d'anar a Hostalric on té la feina, però s'ha trobat que no hi ha tren. Tampoc ha pogut aprofitar el bus de Renfe, ja que arribava fins a Massanet i ha optat per anar a l'estació d'autobusos, esperar-se fins al proper a Hostalric i avisar a la feina que arribaria tard.
Kumara demana a Rodalies que "es posi les piles" i lamenta que "no s'hagin posat mesures", malgrat que se sabia des d'ahir que hi havia una alerta per fort vent que podria generar problemes.
Tot i que sí que hi havia servei cap a Figueres, els qui havien d'anar-hi també han buscat altres opcions a Rodalies, ja que s'acumulaven els retards. És el cas d'en Luis Eduardo, que ha decidit comprar un bitllet de l'AVE per anar a la capital de l'Alt Empordà i assegurar-se poder arribar a temps a la feina.
"He hagut de comprar un bitllet de l'AVE, ningú ens dona solucions, ningú ens diu res i ens hem de buscar la vida. Porto des de tres quarts de vuit de matí aquí i ara ens han dit que han suspès els trens", lamenta.
El bus, l'opció majoritària
La incidència a la xarxa de Rodalies ha provocat que molts optessin per anar a buscar un bus per arribar al seu destí. Una situació "habitual", segons el personal de les diferents companyies i que ha obligat a reforçar el servei, especialment cap a Barcelona i Figueres.
L'Eli Gispert és una usuària del bus i explica que en les darreres setmanes es trobaven que molts cops no hi havia prou places als vehicles per a tothom, ja que moltes persones triaven l'autocar en lloc del tren.
Aquest dijous, però, Gispert diu que el servei ha anat "perfecte" i que fins i tot han pogut marxar a l'hora perquè amb l'aturada de les classes, molts estudiants s'han quedat a classe i això ha alliberat moltes places. "Avui potser només érem unes deu persones quan normalment som 60", ha reconegut.
