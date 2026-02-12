Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Negocis de Girona porten quasi un any d'espera per revisar la taxa de residus

Algunes activitats econòmiques paguen de més pel que generen i l'Ajuntament diu que es resoldrà durant el primer trimestre de 2026

Bosses de deixalles fora d'un comerç del centre de Girona, en una imatge d'arxiu.

Bosses de deixalles fora d'un comerç del centre de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona s'ha compromès en donar resposta a totes aquelles activitats comercials que van demanar canviar la taxa de residus a tots aquells negocis o centres privats que ho van sol·licitar perquè creien que no corresponia amb la seva activitat. Tal com va avançar Diari de Girona el maig de l'any passat, una desena de centres privats (escoles d'idiomes, música, d'art, dansa, robòtica o repàs) van denunciar que se'ls havia incrementat la taxa arran de l'actualització aplicada pel consistori besant-se en les directrius europees.

Al llarg dels mesos més locals han sol·licitat el canvi. "Hi ha hagut moltes peticions", va confirmar la tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, en el ple d'aquest dilluns. Tot això, perquè denunciaven que se'ls havia catalogat com a Grup D (que generen fins a quatre fraccions) quan, realment, aquests negocis no generen tants residus, i d'aquí l'increment de la taxa. S'havia equiparat així, negocis com negocis com carnisseries o supermercats, amb centres privats que, per exemple, no generen orgànica. En alguns casos, fins i tot, passant de pagar de 600 a 2.330 euros.

La regidora del PSC Cristina Cots va preguntar pel tema en el torn de precs i preguntes assegurant que diferents negocis havien sol·licitat el canvi, però que hi havia hagut un "silenci administratiu generalitzat". Va detallar que el mes d'octubre "es va modificar l'ordenança i es van canviar de grup, més ajustat a la seva activitat real", però va lamentar que l'Ajuntament havia "donat respostes canviants" i indicant diferents dates perquè fos efectiu el canvi.

75% de peticions respostes

Per la seva part, Sílvia Aliu va indicar que ja s'havien contestat "el 75% de les peticions" i que hi ha el "compromís" per part de l'Ajuntament que "abans d'actualitzar el nou padró", que serà a mitjan març, totes les activitats que ho han "sol·licitat tindran resposta, sigui estimant-la o desestimant-la". Aliu va recordar que "les acadèmies i activitats econòmiques que creien que havien de pagar menys" implicava que un tècnic de l'àrea d'Acció Climàtica hagués "d'incloure la firma i un informe dient que en aquesta activitat se li redueix la quota". D'aquí vindria la demora de tot el procés.

La regidora va deixar clar que s'havia fet el que "contempla la llei" per "pagar segons els residus que un genera". Si es fa el canvi, se'ls inclourà en el Grup B, que genera només dos tipus de fraccions. Aliu, però, no va resoldre alguns dubtes de Cots, com per exemple, si en aquelles activitats a les quals se'ls accepti el canvi se'ls tornarà el que han pagat de més durant el 2025.

TEMES

