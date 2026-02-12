Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salellas demana territorialitzar i esglaonar les mesures per la ventada

A Girona les afectacions han estat "mínimes" tot l'alcalde reclama "recuperar la normalitat"

La reunió del Comité d'Emergències, aquest dijous matí.

La reunió del Comité d'Emergències, aquest dijous matí. / X: @alcaldegi

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona ha reclamat a la Generalitat territorialitzar i esglaonar les mesures per la ventada que s'està produint durant aquest dijous en diferents punts de Catalunya. L'alcalde, Lluc Salellas, considera que no s'ha "d'esperar fins a les vuit del vespre" per esglaonar les mesures, i creu que hi ha d'haver "situacions diferents" segons l'alerta que hi hagi a cada territori (vermella, taronja o groga) pel que fa a la "mobilitat o les activitats".

La petició s'ha fet per poder "recuperar la normalitat en la mesura que es pugui allà on la previsió sigui més bona". La petició de l'Ajuntament de Girona s'ha realitzat un cop ha finalitzat el Comitè d’Emergències, al voltant de dos quarts de nou de la nit. Salellas, però, ha lamentat que aquest migdia encara no hagin rebut resposta.

Tot això, després que el vent a la ciutat hagi disminuït considerablement després de les fortes ratxes que s'ha produït aquesta passada matinada, i no s'espera que es puguin reprendre. L'alcalde ha destacat que les afectacions a la ciutat havien estat "mínimes" a causa del vent. Entre d'altres, ha caigut un arbre a la passera de Fontajau i un altre a la carretera de Sant Gregori. També ha caigut un pal elèctric al carrer Guipúscoa, sense que afectés a l'electricitat de la zona.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ

