La unitat canina permet detenir dos joves amb drogues a Girona Est

La intervenció s’emmarca en els operatius periòdics de control i prevenció

La gossa Mila, de la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona, amb el material comissat

La gossa Mila, de la Unitat Canina de la Policia Municipal de Girona, amb el material comissat / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut dues persones, d’entre 25 i 26 anys aproximadament, per portar substàncies estupefaents. L’actuació s’ha produït en el marc d’un dispositiu preventiu de seguretat ciutadana a la zona de Girona Est, amb la participació de la Unitat Canina.

Els fets van tenir lloc ahir a dos quarts de sis de la tarda, quan els agents van aturar un vehicle amb dos ocupants durant un control preventiu. En el transcurs de la intervenció, la gossa especialitzada en la detecció de drogues Mila va assenyalar la presència d’estupefaents, fet que va motivar la detenció dels dos joves per un presumpte delicte contra la salut pública.

Segons ha informat el cos policial, aquest tipus d’operatius es duen a terme de manera periòdica amb l’objectiu de reforçar la seguretat, prevenir la comissió de fets delictius i garantir la convivència ciutadana.

TEMES

