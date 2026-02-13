Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona
Dos vehicles queden totalment calcinats
Quatre cotxes han cremat a l'aparcament de la via pública que hi ha a la Font del Gat de Girona, la matinada d'aquest divendres. Els fets han passat poc després de les tres de la matinada quan alguns veïns del carrer Claudi Girbal i l'avinguda de Lluís Pericot han avisat els Bombers, que han mobilitzat una dotació per apagar les flames. Dels quatre cotxes, dos d'ells han quedat totalment calcinats i els altres dos s'han cremat per dins i els laterals. Els Bombers detallen que no s'han produït danys personals ni han malmès cap façana dels edificis. Ara fa pràcticament un any, el març del 2025, també es van cremar tres cotxes en el mateix punt.
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- La ventada, en directe: les ratxes més fortes arribaran a partir del migdia a Girona
- Míchel fa saltar les alarmes al Girona: 'Estic aprenent anglès per si sorgeix la Premier
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
- Les imatges dels efectes de la ventada a les comarques gironines
- Tres ferits, un de greu, a les comarques gironines pels efectes del vent
- Ventada a Girona: ratxes de més de 100 km/h deixen un ferit greu, fan caure arbres a les vies i aturen trens i camions