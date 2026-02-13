Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
VentadaFerit greu pel ventdades aeroport GironaTaxa de residusGirona DelíciaGirona FC
instagramlinkedin

Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona

Dos vehicles queden totalment calcinats

Les imatges dels cotxes cremats a l'aparcament a la Font del Gat

Les imatges dels cotxes cremats a l'aparcament a la Font del Gat

Veure Galeria

Les imatges dels cotxes cremats a l'aparcament a la Font del Gat / Aleix Freixas (ACN)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Quatre cotxes han cremat a l'aparcament de la via pública que hi ha a la Font del Gat de Girona, la matinada d'aquest divendres. Els fets han passat poc després de les tres de la matinada quan alguns veïns del carrer Claudi Girbal i l'avinguda de Lluís Pericot han avisat els Bombers, que han mobilitzat una dotació per apagar les flames. Dels quatre cotxes, dos d'ells han quedat totalment calcinats i els altres dos s'han cremat per dins i els laterals. Els Bombers detallen que no s'han produït danys personals ni han malmès cap façana dels edificis. Ara fa pràcticament un any, el març del 2025, també es van cremar tres cotxes en el mateix punt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents