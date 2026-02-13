Cues al consolat del Marroc a Girona per la regularització extraordinària
La forta afluència coincideix amb l’anunci del nou procés impulsat pel Govern espanyol
El consolat del Marroc a Girona, situat al carrer de la Creu, arrossega dies de cues i llargues esperes a l’exterior. Aquest dijous al matí, una vintena llarga de persones esperaven per fer tràmits, en una imatge que, segons diversos usuaris consultats a peu de carrer, s’ha repetit durant tota la setmana.
Les persones que feien cua descriuen demores importants tant abans d’entrar com dins de l’edifici. Un dels testimonis recollits explica que un familiar seu va estar “com a mínim dues hores” esperant a fora i, un cop a dins, “una hora més” abans d’acabar la gestió. Altres usuaris coincideixen a assenyalar que el temps d’espera varia segons l’hora, però que la sensació general és d’alta afluència sostinguda. Entre els relats recollits diverses persones també asseguren que l’orientació per al tràmit els ha arribat a través de la Policia Nacional.
La regularització no es tramita al consolat, sinó a Estrangeria i, en fases posteriors, a la Policia Nacional. El consolat s’utilitza sobretot per obtenir o renovar documentació prèvia —com el passaport— necessària per a l’expedient.
Procés de regularització extraordinària
La situació local coincideix en el temps amb l’anunci del procés de regularització extraordinària aprovat pel Govern espanyol en el marc de l’acord amb Podem. En aquest context, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va apuntar que la mesura podria beneficiar unes 150.000 persones a Catalunya, mentre que fonts de "Regularización Ya" van elevar aquesta estimació fins a 200.000. En la mateixa línia, el director general de Migracions i Refugi havia xifrat, el desembre de 2024, en unes 190.000 les persones que residien sense papers a Catalunya.
En el conjunt de l’Estat, un estudi presentat pel think tank FUNCAS, vinculat a l’Obra Social de la CECA (associació de caixes d’estalvis i bancs), va xifrar en 840.000 les persones en situació irregular, fet que representaria el 17,2% de la població estrangera procedent de països no comunitaris. El mateix estudi apunta que el 91% de les persones en aquesta situació són de nacionalitat americana, sobretot de Colòmbia, el Perú i Hondures.
Durant la presentació del reial decret en un acte celebrat per Podem a Madrid, la formació va xifrar en unes 500.000 les persones que se’n beneficiarien. "Regularización Ya", una de les principals impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular, eleva aquesta xifra fins a les 700.000.
