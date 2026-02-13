Detingut un home cinc vegades en set dies a Girona
Hi ha casos de robatoris, un intent de cremar una paperera i un de desobediència a l'autoritat
La Policia Municipal de Girona ha dentigut aquest divendres al matí un individu que estava calant foc en una paperera a tocar del CUAP Güell de Girona. Els fets s'han produït cap a dos quarts d'onze del matí. Un veí ha trucat a la policia alertant que l'home estava cremant coses a la paperera i que molt a prop hi havia cotxes que odien quedar afectats. La policia s'ha dirigit al lloc dels fets i ha detingut l'home.
L'individu té 39 anys i diverses antecedents recents de diferents tipologies. El 7 de febrer va ser detingut per un delicte de furt i dos dies més tard per un robatori amb violència. En aquests dos casos, va intervenir els mossos d'Esquadra. El dia 10 per un delicte d'atemptat i desobediència a agents de la Policia Municipal. L'endemà, la policia el va detenir per un robaotri amb força. finalment hi ha el cas d'aquest divendres.
