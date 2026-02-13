Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaMultes patinets GironaXuixos Can CastellóRegularització immigrantsPont MajorVentada
instagramlinkedin

Detingut un home amb antecedents per cremar una papera a Girona

Un veí ha alertat de l'acció de l'individu

Una imatge d'arxiu d'agents de la Policia Municipal de Girona.

Una imatge d'arxiu d'agents de la Policia Municipal de Girona. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

La Policia Municipal de Girona ha dentigut aquest divendres al matí un individu que estava calant foc en una paperera a tocar del CUAP Güell de Girona. Els fets s'han produït cap a dos quarts d'onze del matí. Un veí ha trucat a la policia alertant que l'home estava cremant coses a la paperera i que molt a prop hi havia cotxes que odien quedar afectats. LA policia s'ha dirigit al lloc dels fets i ha detingut l'home que té 39 anys i diverses antecedents recents de diferents tipologies.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents