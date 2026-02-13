Detingut un home amb antecedents per cremar una papera a Girona
Un veí ha alertat de l'acció de l'individu
La Policia Municipal de Girona ha dentigut aquest divendres al matí un individu que estava calant foc en una paperera a tocar del CUAP Güell de Girona. Els fets s'han produït cap a dos quarts d'onze del matí. Un veí ha trucat a la policia alertant que l'home estava cremant coses a la paperera i que molt a prop hi havia cotxes que odien quedar afectats. LA policia s'ha dirigit al lloc dels fets i ha detingut l'home que té 39 anys i diverses antecedents recents de diferents tipologies.
