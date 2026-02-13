Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
La decisió es pren per un "canvi de criteri" del Servei Català de Trànsit per indicacions de la DGT
Marxa enrera de l'Ajuntament de Girona en les denúncies a usuaris de patinets elèctrics que es mouen sense casc. Fonts municipals han assenyalat que han hagut de rectificar per un "canvi de criteri per part del Servei Català de Trànsit (SCT)". La decisió es pren després que en menys d'un mes s'haguessin multat unes 400 persones. Les sancions imposades per part de la Policia Municipal de Gironaes tramitaran ja que, segons les mateixes fonts, en aquell moment es tenia "la seguretat jurídica per escrit" que es podia multar. Ara però, deixaran d'interposar noves denúncies sobre relacionades amb l'ús de portar casc "fins a noves instruccions del SCT."
Des de l'Ajuntament, s'assenyala que "per escrit", inicialment "a finals d'any el SCT va afirmar que si l'ordenança municipal incorporava la prohibició de no anar amb casc es podia començar a sancionar aquest any". "Per millorar la seguretat i l'accidentabilitat amb aquest vehicle ho vam fer", apunten aquestes fonts municipals. En aquest sentit, l'Ajuntament va llançar una campanya informativa per les xarxes i va començar a multar el 12 de gener.
L'Ajuntament però, assegura que "a principis de febrer, el SCT va canviar de criteri i va esciure que segons indicacions de la DGT no es podia multar als cascs en cap cas." En tot cas, el casc continua essent recomanable de portar.
No és la primera vegada que es canvia d'idea pel que fa a l'ús del casc amb el patinet elèctric.
Pel que fa a les mesures de seguretat, el casc ha estat un dels punts que ha generat canvis normatius en els darrers anys. L’any 2022, l’Ajuntament de Girona havia deixat de multar els usuaris de patinet que circulaven sense casc per la ciutat després que la normativa estatal indiqués que aquesta obligació quedava pendent de desenvolupament reglamentari i de la definició del casc homologat.
No tots els ajuntament però, han fet marxa enrera. A Barcelona, la Guàrdia Urbana segueix denunciant la infracció. De fet, l'any passat va posar 20.902 multes a vehicles de mobilitat personal (VMP). Unes 10.160 van ser per circular sense casc. És quasi la meitat.
Les sancions més habituals
Les infraccions més habituals detectades pels agents al llarg de l'any passat a Girona, casc a banda, estaven vinculades a comportaments de risc i a l’incompliment de les normes bàsiques de circulació. Entre les més freqüents hi havia circular per espais no habilitats o zones de vianants, anar dues persones en un mateix patinet, circular en direcció prohibida o no respectar la senyalització semafòrica. També es van sancionar conductors que utilitzaven el telèfon mòbil o que portaven auriculars mentre conduïen, una conducta prohibida que incrementa notablement el risc d’accident. El balanç d'actuacions de l'any passat va ser de 1.564 denúncies. Segons les dades facilitades pel cos policial, es van fer amb 403 controls específics, que van derivar en 640 denúncies, a les quals s'hi van afegir 924 sancions més detectades durant serveis ordinaris de patrullatge.
