Les màquines entren a l'edifici que estava ocupat del carrer Tomàs Mieres de Girona per tirar-lo a terra
Fa un parell de mesos es va inciar l'enderroc de forma manual
Les màquines han començat a entrar aquest divendres matí a l'edifici que estava ocupat al carrer Tomàs Mieres de Girona per dur a terme l'última fase per tirar a terra uns habitatges que estaven, clarament, en mal estat. L'enderroc, però, va començar a mitjan desembre, amb uns primers treballs que es van realitzar de forma manual. Tot això, perquè el bloc està a tocar de la a la infraestructura ferroviària, la qual cosa va obligar l'Ajuntament a coordinar-se amb ADIF.
El procés s'ha endarrerit més del que tocava per la burocràcia i pels permisos que faltaven de l'administrador ferroviari. Ara, però, es posarà punt final, i aquest divendres hi ha dues màquines que deixaran enllestit l'enderroc en pocs dies. L'operació ha anat a càrrec de la propietat de l'edifici.
La revisió del Pla General que es va actualitzar fa una vintena d'anys ja va contemplar que l'immoble havia d'anar a terra perquè hi ha d'haver espais de respir al voltant de diferents punts al costat de la via del tren. De fet, el 2016 ja es va enderrocar un edifici ubicat a la cruïlla entre els Tomàs Mieres i Santa Eugènia pels mateixos motius. També ha d'anar a terra el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig, tot i que encara no hi ha data.
Un edifici polèmic
L'edifici estava abandonat des de feina anys, i des de llavors havien anat entrant persones a ocupar-lo fins al 6 d'octubre, quan la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra van iniciar una actuació per desallotjar l'edifici. En aquell moment hi havia unes 25 persones. Posteriorment, es van tapiar totes les entrades de la part baixa i es va encerclar la finca amb tanques, que encara hi són, per impedir el pas de les persones. També per evitar causar algun dany, material o físic, a causa de possibles despreniments.
La raó és que l'edifici s'ha anat deteriorant amb el pas del temps, tot i que anteriorment havia estat habitat i en els baixos hi havia una botiga d’objectes de decoració i d’interiorisme. Tanmateix, diferents persones el van anar ocupant, creant malestar entre els veïns de la zona per problemes d'inseguretat, sorolls i baralles. De fet, es va muntar un dispositiu policial especial a la zona amb presència permanent d'agents amb uniforme i de paisà.
