Llagostera estrena Altraveu, un cicle cultural per donar veu a la diversitat del municipi
Impulsat per l’àrea de Drets Socials i Feminismes, el projecte ja ha arrencat i desplegarà activitats fins al juny amb el 8M i l’Orgull LGTBIQ+ com a eixos destacats
L’Ajuntament de Llagostera ha posat en marxa Altraveu, un nou cicle cultural que neix amb l’objectiu de reflectir la diversitat del municipi a través de les diferents veus que el conformen. La iniciativa, impulsada des de l’Àrea de Drets Socials i Feminismes, es planteja com un espai de trobada, reflexió i expressió per donar valor a la pluralitat de mirades, experiències i cosmovisions presents al poble.
Segons ha informat el consistori, el projecte ja està en funcionament i es desplegarà fins al mes de juny amb una programació adreçada a tota la ciutadania. L’estrena es va fer amb una taula rodona sobre dona i ciència a la ruralitat, una primera activitat que va posar el focus en les vivències, els reptes i les oportunitats de les dones científiques en entorns no urbans. El gruix de les propostes es concentrarà durant el mes de març, coincidint amb el 8M, Dia Internacional de les Dones. Entre els actes previstos hi ha xerrades sobre lideratge femení i salut comunitària, un recital literari dedicat a Maria-Mercè Marçal, un programa especial de ràdio sobre dones llagosterenques i esport, i diversos espais creatius, de benestar i de joc familiar a la plaça Catalunya.
La programació de març culminarà amb tallers de salut femenina, la lectura institucional del manifest del 8M i la VI Cursa de la Dona de Llagostera. L’Ajuntament ha indicat que les inscripcions per participar a la cursa ja estan obertes.
El cicle es tancarà al juny amb la jornada “Orgullosament rurals”, centrada en la commemoració i la reivindicació del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ des de la realitat dels pobles. Aquesta part final inclourà espais de participació amb entitats del territori, la projecció del documental Adéu, estimats haters amb col·loqui posterior, un concert i sessió de DJ sota el nom d’Orgull sonor, a més d’un vermut cítric i una Quina LGTBIQ+. La programació completa d’Altraveu es pot consultar al Magazin de Cultura i, segons el consistori, les activitats s’aniran anunciant de manera progressiva a través de les xarxes socials municipals.
