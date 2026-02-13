Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona

Fins fa poc encara anava a les instal·lacions del GEiEG a nedar i gravava vídeos amb la seva neta per les xarxes socials

Jordi Araus a la botiga del carrer del Migdia, el mes de novembre.

Jordi Araus a la botiga del carrer del Migdia, el mes de novembre. / Marc Martí Font

Josep Coll

Girona

Jordi Araus, el carismàtic fundador de la botiga Araus de Girona, ha mort aquest divendres als 83 anys. Des de ben jove va començar a treballar a la botiga del seu pare, al carrer de l'Argenteria. Araus va transformar la botiga d'articles de plàstic del seu pare, Manel Araus, en un referent de l'Escalèxtric a la ciutat. Va fundar, fins i tot, l'escuderia SEUR-Araus.

Araus va arribar a tenir quatre botigues de joguines obertes de forma simultània a la ciutat. Ara només queda l'establiment de la ubicació actual, al nombre 20 del carrer del Migdia, regentada per la seva filla, Lídia Araus, tercera generació del negoci que té les seves arrels el 1949. Allà, fins fa poc, gravava vídeos amb la seva neta que després penjaven a les xarxes socials, comentant les novetats que arribaven a la botiga.

Emblema del GEiEG

A part de l'estima que mostrava tenia per les joguines, Jordi Araus també era un apassionat de la natació. Ho ha demostrat fins als últims dies, perquè fins no fa massa es deixava veure a les instal·lacions de Sant Ponç del GEiEG fent els seus mil metres diaris. De fet, conserva tres rècords de Catalunya de natació en relleus en la categoria de 80 a 85 anys.

El president del GEiEG, Francesc Cayuela, l'ha recordat a les xarxes socials. "El GEiEG era casa seva, com la seva família, l’aigua, la piscina, els amics, eren les seves passions", ha piulat. Cayuela també ha mencionat que va ser "deixeble d'en Pipe Sánchez Babot" i que amb ell "marxa una nissaga dels millors grupistes", juntament amb Joan Escuder i Jaume Sabrià, que van morir l'octubre i el desembre de l'any passat, respectivament.

