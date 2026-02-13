Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaMultes patinets GironaXuixos Can CastellóRegularització immigrantsPont MajorVentada
instagramlinkedin

El radiòleg de la Clínica Girona Kai Vilanova rep un reconeixement estatal

El director mèdic del Servei de Ressonància Magnètica ha estat nomenat membre d’Honor de la Societat Espanyola de Radiologia Múscul-Esquelètica

Kai Vilanova rebent el reconeixement aquest divendres a la tarda al Palau de Congressos.

Kai Vilanova rebent el reconeixement aquest divendres a la tarda al Palau de Congressos. / Aniol Resclosa

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

El doctor Kai Vilanova, director mèdic del Servei de Ressonància Magnètica de Clínica Girona, ha estat nomenat membre d’Honor de la Societat Espanyola de Radiologia Múscul-Esquelètica (SERME) en el marc de les XXVII Jornades Serme que s'han organitzat aquest dijous i divendres al Palau de Congressos de Girona, un congrés d’àmbit estatal que ha aplegat prop de 300 professionals.

El programa científic de les jornades ha girat principalment al voltant del diagnòstic de malalties del moll de l’os mitjançant ressonància magnètica, una tècnica clau per detectar de manera precoç patologies com les metàstasis òssies associades a càncers freqüents com el de mama o pròstata. El doctor Vilanova ha participat en les jornades amb dues comunicacions: Ressonància magnètica de la medul·la òssia: tècniques i recomanacions de lectura i Múltiples lesions òssies en Oncologia: Metàstasi o no? Anàlisi en ressonància magnètica. El pròxim octubre Girona acollirà un altre congrés mèdic d'aquesta especialitat, en aquest cas el congrés europeu de ressonància magnètica.

Una de les ponències d'aquest divendres al matí.

Una de les ponències d'aquest divendres al matí. / DdG

Paral·lelament, aquesta setmana el doctor Vilanova ha impartit una xerrada a la Casa de Cultura de Girona titulada L’os per dins: Entendre el cos per cuidar-te millor, en la qual ha proposat una mirada divulgativa i accessible sobre el moll de l’os, teixit fonamental on es formen les cèl·lules sanguínies. L’expert ha destacat que “la ressonància magnètica es considera un dels millors cinc invents de la medicina”, tot incidint en la “importància de la detecció precoç de les malalties i de ser precís en el diagnòstic, així com de fer un seguiment i una planificació quirúrgica, coses que es fan gràcies a les ressonàncies”.

Trajectòria professional

El doctor Vilanova també és professor associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) i professor del grau Superior en Tècnic en Imatge per el Diagnòstic i Medicina Nuclear a l'Escola Universitària de Fisioteràpia EUSES (UdG).

Notícies relacionades

És metge adjunt de Radiodiagnòstic del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a l'Hospital Dr. Josep Trueta i hospital Santa Caterina, doctor per la Universitat de Barcelona (2008), especialista en Radiodiagnòstic per l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (1992) i llicenciat en Medicina i Cirurgia General per la Universitat de Barcelona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents