Girona canvia de lloc el mític fanal de la Copa

Conegut per ser un punt de trobada en grans esdeveniments a la ciutat, es traslladarà prop de l'hotel Inform

El fanal, a terra, esperant el nou emplaçament. / Tapi Carreras

Girona

El mític fanal de grans dimensions que hi ha a la part baixa de l'esplanada de la Copa de Girona canviarà d'ubicació. Situat en un emplaçament estratègic al bell mig de l'espai, es mourà cap a un costat. En concret el fanal es traslladarà més cap a dins del parc de la Devesa, a tocar de l'Hotel Inform. Fonts municipals han assenyalat que s’ha buscat un nou emplaçament que permeti aprofitar l’espai per fer-hi activitats sense perdre il·luminació a l’esplanada de la Copa els dies que s’utilitza. Aquests dies s'estan fent les obres per poder instal·lar-lo en el nou indret.

Per exemple, s’havia de treure per col·locar la carpa del Circ de Nadal o destorbava quan s’hi feien concerts. El fanal sol ser punt de trobar en grans esdeveniments, sobretot quan hi ha els concerts de les barraques de les Fires de Girona. Hi ha un segon fanal pràcticament del mateixa dimensió en una zona més elevada de l'esplanada de la Copa, a prop d'unes escales.

TEMES

