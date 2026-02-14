Girona canvia de lloc el mític fanal de la Copa
Conegut per ser un punt de trobada en grans esdeveniments a la ciutat, es traslladarà prop de l'hotel Inform
El mític fanal de grans dimensions que hi ha a la part baixa de l'esplanada de la Copa de Girona canviarà d'ubicació. Situat en un emplaçament estratègic al bell mig de l'espai, es mourà cap a un costat. En concret el fanal es traslladarà més cap a dins del parc de la Devesa, a tocar de l'Hotel Inform. Fonts municipals han assenyalat que s’ha buscat un nou emplaçament que permeti aprofitar l’espai per fer-hi activitats sense perdre il·luminació a l’esplanada de la Copa els dies que s’utilitza. Aquests dies s'estan fent les obres per poder instal·lar-lo en el nou indret.
Per exemple, s’havia de treure per col·locar la carpa del Circ de Nadal o destorbava quan s’hi feien concerts. El fanal sol ser punt de trobar en grans esdeveniments, sobretot quan hi ha els concerts de les barraques de les Fires de Girona. Hi ha un segon fanal pràcticament del mateixa dimensió en una zona més elevada de l'esplanada de la Copa, a prop d'unes escales.
Subscriu-te per seguir llegint
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades