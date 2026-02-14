Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
La regidora d’Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, afirma que la Policia Municipal ja ha fet les diligències
L’Ajuntament de Girona sancionarà una altra empresa per una nova enganxada de cartells a la via pública. La regidora d’Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha explicat que el consistori va rebre l’avís d’aquest encartellament al carrer de la Barca i que la Policia Municipal va actuar.
“Ahir la Policia Municipal de Girona va aixecar acta i des de l’Ajuntament sancionarem l’empresa responsable. Gràcies per avisar-nos i ajudar-nos a mantenir els carrers en bon estat”, ha assenyalat Aliu a X (abans Twtter).
3.000 euros
Aquest nou cas se suma als antecedents de finals de l’any passat, quan Girona i Salt ja van anunciar sancions pels cartells enganxats en fanals i semàfors amb anuncis de compra de vehicles. En aquell episodi, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va afirmar que els anuncis estaven “enganxats il·legalment” i que l’Ajuntament havia identificat l’empresa responsable. “S’ha aixecat l’acta corresponent i s’aplicarà una sanció”, va indicar aleshores. Fonts municipals van apuntar que l’import de la multa s’havia d’acabar de concretar en funció de la quantitat de cartells detectats i que podia arribar als 3.000 euros.
Més recentment, la Policia Municipal de Girona va identificar i denunciat tres persones que, segons el cos, feia setmanes que enganxaven cartells publicitaris a fanals i altres elements de la via pública. L’actuació es va fer a finals de gener arran de l’avís d’un veí i va permetre comissar un total de 128 cartells. Les persones identificades han estat denunciades per una infracció de l’ordenança municipal de publicitat.
La normativa
El marc normatiu municipal fixa els límits d’aquest tipus de pràctiques. Les ordenances de Girona estableixen que els cartells només es poden col·locar en suports habilitats per a publicitat, i prohibeixen enganxar-los en elements de la via pública o en altres espais no autoritzats. L’ordenança general de convivència i via pública tipifica com a infracció el mal ús o l’embrutiment de les vies públiques i dels seus elements, i l’article 71 concreta que no s’admet la publicitat amb cartells o adhesius enganxats directament fora dels espais reservats, com columnes anunciadores o plafons.
