Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaMultes patinets GironaXuixos Can CastellóRegularització immigrantsPont MajorVentada
instagramlinkedin

Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta

La Policia Municipal identifica dues dones a l’Eixample i les acusa també d’un presumpte delicte d’estafa bancària

Dos agents de la Policia Municipal de Girona

Dos agents de la Policia Municipal de Girona / Marina López (ACN)

Redacció

Redacció

Girona

Dos furts en establiments de l’Eixample i un intent de pagament amb una targeta sostreta. Aquests són els fets que la Policia Municipal de Girona atribueix a dues dones identificades dijous al vespre al barri. L’actuació es va fer a les 19.46 hores, quan agents de paisà que patrullaven la zona comercial van aturar-les en el marc d’un dispositiu de prevenció de furts.

Segons les comprovacions policials, les dues dones haurien sostret productes en dues botigues i, posteriorment, haurien intentat pagar amb una targeta bancària sostreta. Arran d’això, la Policia Municipal les acusa d’un presumpte delicte d’estafa bancària i de dos delictes de furt lleu.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents