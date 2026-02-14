Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta
La Policia Municipal identifica dues dones a l’Eixample i les acusa també d’un presumpte delicte d’estafa bancària
Dos furts en establiments de l’Eixample i un intent de pagament amb una targeta sostreta. Aquests són els fets que la Policia Municipal de Girona atribueix a dues dones identificades dijous al vespre al barri. L’actuació es va fer a les 19.46 hores, quan agents de paisà que patrullaven la zona comercial van aturar-les en el marc d’un dispositiu de prevenció de furts.
Segons les comprovacions policials, les dues dones haurien sostret productes en dues botigues i, posteriorment, haurien intentat pagar amb una targeta bancària sostreta. Arran d’això, la Policia Municipal les acusa d’un presumpte delicte d’estafa bancària i de dos delictes de furt lleu.
