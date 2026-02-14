Salellas torna a criticar la gestió de les alertes d’emergència
L’alcalde de Girona qüestiona el funcionament del sistema d’avisos als mòbils després que hi hagués recepció desigual del missatge entre veïns de la ciutat
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha tornat a qüestionar aquest dissabte la gestió de les alertes d’emergència arran del temporal de vent. El batlle ha assegurat que a la ciutat hi ha hagut recepció desigual de l’ES-Alert: “Alguns gironins (de ciutat) heu rebut un ‘EsAlert’, d’altres no l’hem rebut, la confusió és important - i sincerament prescindible”, ha escrit a X (abans Twitter). També ha remarcat que, segons la informació disponible en aquell moment, Girona ciutat es trobava en nivell groc i amb “normalitat absoluta”.
El context és un episodi de vent intens que ha obligat Protecció Civil a reforçar avisos durant el matí. L’organisme ha enviat un ES-Alert als telèfons mòbils de comarques del Pirineu (com ara el Ripollès), Prepirineu i Alt Empordà, amb la petició d’evitar desplaçaments i activitats a l’exterior durant la jornada, inclosos actes multitudinaris com carnavals. Abans, ja s’havia fet un avís equivalent a les Terres de l’Ebre i al Baix Camp. Les dades de vent que s’han difós durant el matí expliquen el to de màxima prudència. Entre els registres destacats hi ha ratxes de 146,5 km/h a Mas de Barberans, 140 km/h a Portbou i 134 km/h a l’Hospitalet de l’Infant, segons estacions automàtiques del Meteocat i de Meteoclimatic. Aquest escenari ha mantingut activats els protocols i ha reforçat el missatge de prevenció institucional.
200 municipis
En paral·lel, des de Protecció Civil s’ha informat que més de 200 municipis estaven activant els seus plans locals per decidir, cas a cas, si calia modificar o cancel·lar activitats previstes, especialment les de cap de setmana. La subdirectora Imma Solé ha insistit que les decisions s’havien d’anar ajustant a l’evolució del dia, amb el criteri principal de seguretat de les persones. També ha reiterat que, a les zones on havia arribat l’ES-Alert, la recomanació era limitar al màxim l’activitat exterior.
Coherència territorial
El debat públic, però, no s’ha centrat només en la intensitat del temporal, sinó també en la coherència territorial dels avisos. A les xarxes socials s’han multiplicat comentaris de ciutadans que comparaven aquest episodi amb alertes anteriors i expressaven dubtes sobre per què hi havia terminals que rebien notificació i terminals de zones properes que no. Aquesta percepció de disparitat és, precisament, el punt que Salellas ha tornat a posar damunt la taula amb la demanda d’una gestió més fina i menys confusa de les alertes mòbils.
També hi ha hagut reaccions polítiques a les xarxes socials arran del criteri aplicat en l’enviament de l’ES-Alert. El tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Girona, Xavier Aldeguer, ha publicat un missatge crític: “No vam quedar que era ‘difícil’ delimitar geogràficament?”. La referència d’Aldeguer apunta al debat obert des de dijous, quan, tot i que l’afectació principal es concentrava a l’àrea de Barcelona, l’avís es va enviar a tot Catalunya.
La confiança
En la mateixa línia, el diputat de la CUP per les comarques gironines i exalcalde de Celrà, Dani Cornellà, també ha qüestionat l’enviament del missatge al Gironès. “Malutilitzar una eina com ‘es-alert’ només servirà perquè perdi credibilitat i fiabilitat! Enviar avui aquesta alerta al Gironès amb les previsions públiques sobre el vent, és un error”, ha puntat. Amb aquest posicionament, Cornellà posa l’accent en l’efecte que pot tenir una activació discutida sobre la confiança ciutadana en el sistema d’alertes.
Aquestes dues aportacions se sumen a les queixes i dubtes expressats per usuaris a les xarxes, i reforcen la idea que, més enllà del temporal, una part del focus s’ha traslladat a la precisió dels avisos i a la necessitat d’explicar millor els criteris d’activació. A hores d’ara, el missatge de fons de les autoritats de protecció civil continua sent de prudència, evitar riscos innecessaris en les àrees amb afectació més alta i adaptar l’activitat municipal segons l’evolució real del vent durant el dia. La controvèrsia política i social sobre el sistema d’avisos, en canvi, torna a obrir-se amb força en un cap de setmana marcat per alertes, cancel·lacions potencials i criteris de seguretat canviants segons territori.
Subscriu-te per seguir llegint
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades