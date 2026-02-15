Girona reclama més temps per evitar perdre fons Next Generation
El govern municipal demana flexibilitzar la justificació dels recursos europeus, mentre els socialistes alerten de projectes amb baixa execució o pendents d’inici
Els fons Next Generation han tornat al centre del debat polític a Girona, amb el calendari d’execució i justificació com a principal punt de fricció. El govern municipal reclama més marge per evitar perdre finançament europeu, mentre el PSC alerta que hi ha projectes amb un ritme molt baix i d’altres encara pendents d’inici.
La discussió es va evidenciar en l’últim ple. La regidora socialista Bea Esporrín va recordar que, segons la informació del mateix Ajuntament, Girona ha obtingut finançament per a 14 projectes Next Generation, però va advertir que una part de les actuacions no avança al ritme previst. Entre els exemples que va exposar hi ha el projecte d’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania, que va situar en un 8% d’execució, i altres iniciatives que va definir com a pendents d’inici, com la remodelació i ampliació del xalet Soler com a casa de tecnologia i el pla pilot de les Pedreres.
Quants projectes
Amb aquest escenari, Esporrín va preguntar al govern quants projectes poden no arribar a temps i quina resposta preveu el consistori si això passa. La socialista també va advertir que seria preocupant haver de retornar recursos en un context de queixa recurrent per manca de finançament local.
Per part del govern, el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, va defensar que el consistori fa temps que treballa aquesta carpeta. «La situació sobre els Next Generation ens ocupa des de fa molt de temps», va dir, i va remarcar que s’ha fet «un seguiment molt detallat» dels projectes vinculats a aquests fons. Font va insistir que es tracta d’uns ajuts «molt exigents» i de gran complexitat, tant per la càrrega documental com pels procediments administratius.
Flexibilització
En la seva intervenció, el regidor va reiterar la petició política que el govern local manté davant les administracions competents. «Tornem a demanar que es pugui flexibilitzar el termini de justificació», va afirmar, i va reclamar calendaris «més generosos i que no siguin restrictius» en la gestió dels Next, tant per part de l’Estat com de la Generalitat.
En la mateixa línia, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, va reforçar aquest argument amb dades d’escala estatal. Segons va exposar, el govern espanyol va rebre una dotació de 163.000 milions d’euros i n’ha convocat 56.700 milions, i va situar la taxa d’execució en el 34%. «És molt difícil executar els Next Generation», va afirmar, i va atribuir part de les dificultats a la manca de simplificació administrativa.
El debat arriba, a més, amb un precedent sensible per al consistori. Girona va haver de retornar 1.185.760,55 euros d’una subvenció no executada vinculada a actuacions de mobilitat, a més de 76.150,60 euros en interessos de demora. Tot i aquest precedent, l’aparcament de Mas Gri es farà, però no amb finançament Next Generation.
Les obres per convertir el Xalet Soler en la nova Casa de la Tecnologia de Girona estan aturades des de fa més d’un any perquè es va haver de modificar el projecte per problemes als forjats de l’edifici. El projecte ja s’ha modificat, però l’Ajuntament negocia amb l’empresa adjudicatària, Arcadi Pla SL, per poder reprendre les reformes. Les obres van començar la primavera de 2024 i es van aturar l’agost del mateix any. Es van adjudicar per 1.321.144,93 euros i hi havia 650.000 euros dels Fons Next Generation.
Materialitzats
En paral·lel, també hi ha projectes que sí han avançat. És el cas de la rehabilitació de l’antic taller de Can Marfà, adjudicada per 888.233,09 euros dins del projecte Menja’t Girona. El projecte global està valorat en 4,2 milions d’euros, dels quals 3,5 milions provenen dels Next Generation, i 688.000 euros corresponen a aquesta rehabilitació concreta. El termini límit d’execució i justificació és el 31 de desembre de 2026, una data que condiciona la planificació municipal i explica la insistència del govern a reclamar més temps per no perdre fons.
En el mateix paquet de mobilitat també s’emmarca la connexió ciclista entre Girona i Vilablareix, amb un cost total d’1.549.533,05 euros i un cost subvencionat d’1.152.545,24 euros.
A més, l’Ajuntament inclou en aquestes actuacions la Zona de Baixes Emissions (ZBE), amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícula per controlar accessos, un centre de control d’operacions i sancions, estudis de seguiment de la qualitat de l’aire i de la contaminació acústica, i la redacció de l’ordenança reguladora, amb l’objectiu de poder establir el marc de restriccions i el sistema de control associat.
