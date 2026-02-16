Comencen les obres per convertir l’antic taller de la Marfà en un espai de foment del sector hortícola
L’equipament de Santa Eugènia, finançat amb fons Next Generation dins de Menja’t Girona, tindrà un pressupost d’un milió d’euros i vol obrir el març del 2027
Les obres de rehabilitació de l’antic taller de la Marfà ja estan en marxa amb l’objectiu de transformar l’espai en un equipament formatiu, divulgatiu i social vinculat al sector hortícola i a les hortes de Santa Eugènia. L’actuació, impulsada per l’Ajuntament de Girona, s’emmarca dins del projecte "Menja’t Girona", finançat amb fons Next Generation, i compta amb una inversió d’entorn d’un milió d’euros.
La presentació de l’inici dels treballs s’ha fet aquest dilluns al mateix recinte, al costat de La Marfà - Centre de Creació Musical, amb la participació de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, i del tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font. Geis ha situat aquesta actuació com una de les peces destacades del programa Menja’t Girona, que té una dotació global de 4 milions d’euros. La vicealcaldessa ha insistit que el projecte neix amb la voluntat de “recuperar aquest espai” per al barri i de “posar en valor les hortes de Santa Eugènia”, alhora que ha remarcat la dimensió de servei públic del futur equipament. També ha destacat que la licitació i adjudicació de l’obra permeten avançar en l’execució del conjunt del programa finançat amb fons europeus.
Durant l’acte, Geis ha assenyalat que en la contractació pública no sempre és senzill trobar empreses que optin a executar obres per a l’administració, i ha valorat positivament que el projecte hagi pogut desencallar-se i iniciar-se. En la mateixa línia, ha defensat que aquesta inversió reforça Santa Eugènia i contribueix a preservar-ne la identitat, en referència al vincle històric del barri amb les hortes.
Per la seva banda, Sergi Font ha explicat els principals criteris tècnics de la intervenció. Segons ha detallat, el projecte arquitectònic, de l’estudi gironí de Josep Maria Fortià, parteix de la voluntat de conservar el caràcter original de l’edifici, que havia estat l’antic taller de la fàbrica Marfà, on es reparava la maquinària. En aquest sentit, el regidor ha subratllat que la rehabilitació vol combinar la recuperació patrimonial amb nous usos adaptats a les necessitats actuals del barri.
Divulgació agrícola
El futur equipament incorporarà diferents espais per desenvolupar-hi activitats relacionades amb l’horticultura i la divulgació agrícola: àrees de tallers, un espai de despatx i sales polivalents. L’objectiu municipal és que el nou Can Marfà tingui també una funció comunitària i sigui útil per a la ciutadania més enllà de l’activitat estrictament formativa. Un dels eixos centrals del projecte és la transició ecològica. Font ha detallat que l’edifici comptarà amb plaques solars a la coberta, amb un sistema de control de la despesa energètica i amb una instal·lació per al tractament i reaprofitament d’aigües grises. Aquesta part del projecte, segons el govern municipal, ha de permetre reduir el consum d’aigua i reforçar el component ambiental del nou espai.
La intervenció també inclou canvis en l’accessibilitat i en la relació de l’equipament amb l’entorn immediat. El projecte preveu la creació d’una passera sobre la sèquia per connectar les dues lleres i facilitar un accés exterior al recinte. Fins ara, l’entrada s’havia de fer des de l’interior de la Marfà. Amb la nova configuració, l’àmbit estarà obert durant l’horari de funcionament i tancat fora d’hores, però guanyarà visibilitat i connexió urbana. Pel que fa al calendari, l’Ajuntament treballa amb una durada prevista de les obres d’uns 12-13 mesos. Amb aquest horitzó, el consistori calcula que el nou espai podria obrir-se a la ciutadania a partir del març del 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Els principals carnavals de la Costa Brava resisteixen tot i les amenaces del temps