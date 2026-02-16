El Festival del Circ Elefant d’Or de Girona ja ha venut 20.000 entrades
El certamen, que se celebrarà del 26 de febrer al 2 de març al Camp de Mart de la Devesa, reunirà 75 artistes de 16 països amb 24 atraccions inèdites a Europa
El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona ja ha venut 20.000 entrades quan falten deu dies per a l’inici de la 14a edició. En total, el certamen ha posat 32.000 localitats a la venda per a les funcions obertes al públic general.
La cita se celebrarà del 26 de febrer al 2 de març a la gran carpa del Camp de Mart, al parc de la Devesa. Durant cinc dies, el festival reunirà 75 artistes de 16 països i programarà 24 atraccions inèdites a Europa. L’edició d’enguany manté una àmplia varietat de disciplines: acrobàcia a terra, equilibris, malabars, comicitat i acrobàcia aèria. Entre les novetats anunciades hi ha la suspensió capil·lar, els trapezis volants en creu, el llançament de tasses damunt corró i noves combinacions de bàscula amb llit elàstic.
La programació també destaca per l’origen dels participants, amb presència d’artistes d’Àsia, Europa de l’Est, Amèrica Llatina i Àfrica. Segons l’organització, aquesta diversitat reforça el perfil internacional del festival i el seu paper com a espai de descoberta de propostes que després poden entrar en circuits europeus.
El director del festival, Genís Matabosch, sosté que el certamen s’ha consolidat com un punt de connexió professional, més enllà de l’exhibició davant del públic. En la mateixa línia, defensa que Girona s’ha convertit en una plaça estable dins del mapa del circ contemporani.
Una de les novetats organitzatives d’aquesta edició és el canvi en la composició del jurat, que incorpora perfils vinculats a noves generacions de programadors i responsables de festivals. També es manté el format de sessions de l’espectador als primers dies. L’estructura del festival continuarà amb semifinals dividides en show blau i show vermell, i culminarà amb la Gala d’Or del dilluns 2 de març. A banda de les funcions obertes al públic, també hi haurà representacions específiques per a escoles dijous i divendres al matí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Els principals carnavals de la Costa Brava resisteixen tot i les amenaces del temps