Girona impulsa un repte per fomentar el consum responsable i avançar cap al Residu Zero
El "Jo CoCo" és un cicle de tallers gratuïts que té per objectiu ajudar la ciutadania a reduir residus i adoptar hàbits de consum més sostenibles
Les sis sessions tindran lloc entre març i maig als centres cívics de Pont Major i Sant Narcís, de 17 a 18.30 h
L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració amb l’entitat Rezero, posa en marxa el projecte “Jo CoCo (Consumeixo Conscientment): el repte Residu Zero”. Es tracta d’un cicle de tallers participatius que té com a objectiu promoure un model de consum responsable i reduir la generació de residus, amb especial atenció al plàstic d’un sol ús. Les persones interessades ja poden inscriure-s’hi.
“Des de l’Ajuntament de Girona volem facilitar que la ciutadania pugui fer el pas cap a un model de consum amb menys plàstics i menys residus, acompanyant en aquesta necessària reducció domèstica, ja que no sempre és fàcil. El repte ‘Jo CoCo’ demostra que el Residu Zero no és només un objectiu ambiental, sinó una manera pràctica de viure millor i amb més consciència. Amb iniciatives com aquesta donem eines reals per reduir els envasos d’un sol ús i prevenir residus des de l’origen. La transformació cap a una ciutat més sostenible també requereix implicació de les llars i dels hàbits quotidians. Volem ser part activa d’aquest canvi col·lectiu cap a un futur amb menys impacte ambiental per seguir avançant cap a una Girona Ciutat Circular”, ha subratllat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
El programa, gratuït i amb places limitades, s’adreça a persones que vulguin implicar-se activament en la transició cap a un estil de vida més sostenible. A través d’eines pràctiques i accessibles, les persones participants aprendran a incorporar canvis reals en el seu dia a dia per reduir l’impacte ambiental i avançar cap al model Residu Zero.
El cicle consta de sis sessions participatives d’una hora i mitja, que tindran lloc entre març i maig als centres cívics de Pont Major i Sant Narcís, en horari de 17 a 18.30 h. Les quatre primeres sessions, de freqüència setmanal, abordaran temes com la comprensió del model de consum actual, alternatives d’higiene íntima i neteja domèstica, la compra de béns i serveis amb criteris sostenibles, el consum responsable d’aliments i la prevenció del malbaratament alimentari.
La cinquena sessió marcarà l’inici del repte Residu Zero, amb el lliurament d’un lot d’elements reutilitzables a les persones que hagin assistit a un mínim de quatre sessions, amb l’objectiu d’aplicar els aprenentatges a casa. La sisena sessió, prevista un mes després, servirà com a espai de seguiment, intercanvi d’experiències i valoració dels avenços assolits.
Amb un format de tertúlia i enfocament pràctic, “Jo CoCo” s’allunya dels discursos teòrics i se centra en canvis assumibles que demostren que reduir residus és possible si es disposa de les eines adequades. Impulsat per Rezero des de l’any 2017, el projecte ja s’ha desenvolupat en deu municipis amb valoracions molt positives i va ser reconegut amb el Premi Europeu de Prevenció de Residus (2018). La iniciativa ofereix orientació pràctica per adoptar hàbits de consum coherents amb els límits ambientals i fomentar una ciutadania més conscient i activa.
