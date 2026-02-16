L’estany del parc del Migdia de Girona estarà tres setmanes buit
L’Ajuntament en farà la neteja aquesta setmana i el reomplirà quan acabin els treballs
L’Ajuntament de Girona buidarà aquests dies l'estany del parc del Migdia per fer-hi una neteja a fons. La previsió és que els treballs durin unes tres setmanes, sempre que no hi hagi pluja o algun imprevist.
La feina es farà en fases. Primer es retirarà tota l’aigua i es deixarà assecar el vas. Després es netejaran les parets i la zona interior. Quan s’acabi aquesta part, es tornarà a omplir amb aigua del pou. És una actuació de manteniment que el consistori presenta com a necessària per mantenir aquest espai en bon estat.
Dos anys sense aigua per la sequera
Aquest punt del parc ja va viure un període llarg sense aigua. Es va buidar el novembre del 2022, en un moment en què també es feien tasques de neteja, i després no es va reomplir per les restriccions de sequera. Aquelles limitacions responien a les mesures per reduir el consum, en el context de manca d’aigua que afectava tot el país.La situació va canviar el maig del 2025. Després de més de dos anys sec, es va recuperar la làmina d’aigua arran de la millora de l’escenari meteorològic i del final de les restriccions més dures. Ara, mesos després, el govern municipal programa una nova intervenció, però en aquest cas puntual i amb calendari tancat.
Segons la previsió actual, el procés complet s’hauria d’enllestir en tres setmanes: buidatge, assecat, neteja i reompliment final. Si el temps acompanya, la bassa podria tornar a la normalitat dins d’aquest termini. Si hi ha pluges intenses o incidències tècniques, el calendari es podria allargar.
