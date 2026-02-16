Les famílies de Girona no hauran de presentar el padró en la preinscripció escolar 2026-2027
El departament d’Educació i Formació Professional verificarà d’ofici el domicili de les famílies
Les famílies de Girona no hauran d’aportar aquest any el volant o certificat d’empadronament per completar la preinscripció escolar del curs 2026-2027. El departament d’Educació i Formació Professional farà la comprovació del domicili d’ofici, de manera automàtica, i això evitarà que els sol·licitants hagin de presentar aquest document dins del procés administratiu.
La mesura s’aplicarà a totes les etapes incloses en la preinscripció: escola bressol, educació infantil de segon cicle, primària i secundària. El canvi suposa una simplificació dels tràmits per a les famílies, que podran gestionar la sol·licitud de plaça amb una càrrega documental menor.
L’Ajuntament de Girona ha informat d’aquesta novetat en el marc de la campanya de preinscripció i recorda que l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) continua sent el punt de referència per a l’atenció a les famílies en tot allò relacionat amb l’accés al sistema educatiu. Aquest servei municipal ofereix orientació i assessorament, principalment, a famílies amb fills en edat d’escolarització obligatòria, i també actua com a suport per a professionals que intervenen en el procés.
Entre les gestions que es poden canalitzar a través de l’OME hi ha la sol·licitud de plaça escolar per a infants i joves de 0 a 16 anys, la consulta de l’oferta de centres educatius de la ciutat i la informació sobre el funcionament de la preinscripció i la matrícula. L’oficina també atén consultes vinculades a altres aspectes del procés d’escolarització.
