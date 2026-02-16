El PSC alerta d’un pressupost per a Girona "sense rumb ni ambició"
Els socialistes denuncien un pressupost continuista, amb poca inversió real, més pressió sancionadora i sense resposta als reptes d’habitatge, seguretat, barris i planificació municipal
El grup municipal del PSC–Girona pel Canvi ha presentat formalment al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de Girona per a l’exercici 2026, aprovat en el ple extraordinari del passat 7 de gener. El PSC considera que el pressupost consolida, un any més, un model continuista, sense projecte de ciutat ni estratègia per afrontar els principals reptes socials, urbans i ambientals que té Girona. “Girona necessita un pressupost que marqui rumb i defineixi cap on volem anar com a ciutat. El que ens presenta el govern és un pressupost sense ambició, sense visió de futur i sense respostes als problemes reals de la gent”, ha afirmat la portaveu socialista, Bea Esporrín.
La proposta de l'equip de govern, que està previst que s'aprovi de forma definitiva en un ple extraordinari aquest dimecres, s'enfila fins als 170 milions i creix aproximadament un 3% respecte al 2025. Tanamteix, els socialistes insisteixen que aquest increment no es tradueix en una millora substancial dels serveis públics ni en una aposta clara per polítiques transformadores. El PSC denuncia que es prioritza la despesa corrent -especialment en personal i béns i serveis- en detriment de la inversió estratègica i de la planificació a mitjà i llarg termini. “Es destinen més recursos a mantenir l’estructura i no a transformar la ciutat ni a millorar la qualitat de vida als barris” ha remarcat Esporrín.
Inversions insuficients i sense mirada territorial
El pressupost de 2026 preveu 8,9 milions d’euros en inversions, que arriben als 9,06 milions si s’hi afegeixen transferències de capital, una xifra que el PSC considera visiblement insuficient per a una ciutat com Girona. A més, gairebé 2,9 milions provenen de romanents afectats, fet que evidencia que una part important de la inversió respon a actuacions no executades en exercicis anteriors i no a una nova planificació per al 2026.
En aquest sentit, els socialistes reclamen un desglossament territorial de les inversions per barris per poder avaluar-ne l’impacte real. “Sense saber quines inversions es fan i a quins barris, no es pot parlar ni de cohesió social ni d’equitat territorial” ha advertit la portaveu socialista.
Habitatge: compromisos incomplerts
En matèria d’habitatge, el PSC denuncia que el pressupost incompleix els compromisos assumits públicament pel govern municipal a l’inici del mandat. Tot i haver-se compromès a destinar com a mínim 1 milió d’euros anuals a inversions en habitatge de lloguer social, el pressupost de 2026 només hi preveu 611.142 euros. “L’habitatge és una emergència social a Girona. No n’hi ha prou amb dir que és una prioritat: cal pressupostar-la. Incomplir un compromís tan clar amb la ciutadania és faltar a la veritat i a la responsabilitat política” ha subratllat Esporrín.
Seguretat sense planificació ni recursos
Pel que fa a la seguretat, el PSC considera novament insuficient la inversió prevista per a la policia municipal, especialment en matèria de renovació tecnològica. A més, recorda que Girona continua sense Pla Local de Seguretat, tot i ser un instrument obligatori per als municipis amb policia pròpia. “No es pot proclamar la seguretat com a prioritat durant mesos i governar sense planificació. Cal un Pla Local de Seguretat, recursos suficients i un full de ruta clar, no improvisació”, ha defensat la portaveu socialista.
Un pressupost d’ingressos basat en la pressió sancionadora
Una altra de les crítiques centrals fa referència al pressupost d’ingressos, que preveu un fort increment dels ingressos derivats de multes i sancions, que superen els 7 milions d’euros i consoliden una tendència clarament a l’alça.
El PSC alerta que aquest augment no està prou justificat, no s’associa a polítiques preventives ni a millores concretes en seguretat viària, i pot tenir un impacte social regressiu. “Aquest pressupost fa dependre l’equilibri econòmic de la ciutat de la pressió sancionadora sobre la ciutadania, un model injust i poc sostenible” ha denunciat Esporrín.
Plans municipals caducats i manca d’estratègia
Finalment, el PSC denuncia que el pressupost no preveu recursos per actualitzar diversos plans municipals actualment caducats, tot i existir una moció aprovada en aquest sentit. Entre d’altres, el Pla Local de Joventut, el Pla Local de Seguretat Viària, el Pla Estratègic de Turisme, el Programa de la Bicicleta o el Pla de Comerç.
“Governar sense plans vigents és governar sense rumb. Girona necessita estratègia, planificació i lideratge polític per afrontar els reptes del present i del futur” ha conclòs la portaveu del PSC–Girona pel Canvi.
