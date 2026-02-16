Salt es convertirà en la 32a Vila Gegantera Gironina
Una quinzena d’activitats ompliran els actes centrals de l'esdeveniment entre el 17 i 19 d'abril, amb una gran cercavila el diumenge amb més d’una vintena de colles participants
L’efemèride coincideix també amb el 30è aniversari d’en Roc i l’Afra, dos dels gegants saltencs
A la presentació d’actes d’avui a la Biblioteca Iu Bohigas també s’ha mostrat per primer cop el cartell promocional de Salt com a Vila Gegantera 2026, escollit entre els més de 140 dibuixos d’alumnes de cinc escoles de Salt
El municipi de Salt es convertirà del 17 al 19 d’abril en la 32a Vila Gegantera Gironina, que s’omplirà amb una quinzena d’activitats festives i obertes a tota la ciutadania perquè el món geganter sigui protagonista durant tot el cap de setmana. En la presentació que s’ha fet aquesta tarda a la Biblioteca Iu Bohigas, amb la presència dels Gegants de Salt, hi han participat l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, el tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, diversos integrants de la colla gegantera Amics dels Gegants de Salt —Neus Rodríguez, Verónica Muñoz, Roser Cufí, Neus Rodríguez, Joana Amigó i Manel Moreno, Jordi Álvarez i Mingo Álvarez—, així mateix com la presidenta de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, Clara Anglada.
Les activitats arrencaran el divendres 17 d’abril a la tarda i en horari escolar, amb la voluntat de fer participar els centres educatius de la vila de Salt, i a partir de les 15 hores es farà una tarda gegantera al parc Monar. Els actes continuaran a partir de les 17.30 hores a la plaça 1 d’Octubre, on es faran els Jocs Geganters, una activitat que servirà per iniciar la celebració del 30è aniversari d’en Roc i l’Afra.
El parc de la Massana prendrà el protagonisme a les 20 hores amb l’assaig general del Ball de Vila Gegantera, que es veurà amb la seva màxima esplendor diumenge a la cercavila final, però que qui ho vulgui ja podrà tenir-ne un tastet amb l’últim assaig. Encara divendres, es tancarà amb una Trobada de Veterans amb un sopar que es farà a la Nau 10 de la Coma Cros, amb l’objectiu d’agrupar tantes persones com sigui possible de les que han participat i col·laborat al llarg de la història de l’entitat i per celebrar els 30 anys d’en Roc i l’Afra.
Dissabte, els actes començaran de bon matí amb les Vermutines (10 hores), una cercavila de músics per bona part del municipi que acabarà a la plaça de la Vila amb el rebateig de gegants i amb toc de campanes. A la tarda de dissabte, serà el torn dels capgrossos i gegantons. A les 17 hores, i sortint des de la plaça Catalunya, es farà un recorregut per acabar a la Coma Cros, amb la voluntat de visibilitzar i promocionar aquests personatges de la faràndula que també són bàsics en les colles geganteres.
Amb la voluntat d’implicar també les entitats saltenques, s’ha programat una Mostra d’Entitats, a les 18 hores, per reconèixer les moltes col·laboracions que durant l’any es realitzen les unes amb les altres. Serà l’avantsala d’un sopar popular obert a tothom a la mateixa plaça 1 d’Octubre, que precedirà la Trobada de Bèsties de Foc i Correfoc, a càrrec dels Diables d’en Pere Botero, amb la previsió que també hi participi faràndula preparada per participar en correfocs, com les colles de la Bisbal, Llers o la Llúdriga de la mateixa colla de diables saltenca. La jornada es clourà amb un concert, a partir de les 23 hores, amb la Masovera Barbuda, a la mateixa plaça 1 d’Octubre.
El diumenge 19 d’abril serà el colofó de Salt com a Vila Gegantera 2026 amb una gran cercavila amb la presència de nombroses colles geganteres gironines. A les 9 del matí es farà la plantada de les colles participants i esmorzar, i la cercavila arrencarà a les 10.30 hores des de la plaça Lluís Companys per anar pels carrers Manuel de Falla, Francesc Macià, Roca del Pech, plaça Canigó i arribar fins a la rambla de la Massana. L’apoteosi màxima arribarà a les 12.30 hores amb el Ball de Vila Gegantera, un ball característic amb totes les colles participants que marcarà el final dels actes, que es tancaran amb un dinar per a totes les colles participants. En aquests moments ja han confirmat l’assistència una vintena de colles geganteres gironines, però s’espera que acabin sent un nombre major de colles geganteres.
Activitats que busquen "complicitats"
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha destacat “la satisfacció que el poble repeteixi com a Vila Gegantera després d’haver-ho estat ara fa 20 anys i, en especial, vull agrair les activitats que des dels Amics dels Gegants de Salt s’han preparat, perquè la majoria d’activitats busquen complicitats amb escoles, entitats i ciutadania; per tant, serà una celebració molt participada que ajudarà a fer poble”.
El tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, ha emfatitzat que “la cultura és un element bàsic per al municipi, com a element transformador i cohesionador, i a la nostra Vila, la cultura popular crec que és un dels estàndards que porten el nom de Salt arreu on arriba, com a Lingen, a Alemanya, l’any passat, en el mil·lenari del municipi agermanat, i allà on aneu a fer trobades geganteres d’arreu dels Països Catalans”. De fet, en els últims anys han portat els gegants de Salt a diversos punts dels Països Catalans, com a Burriana, al País Valencià, Elna, a la Catalunya Nord, o a Alaior, a les Illes Balears.
Des dels Amics dels Gegants de Salt, Neus Rodríguez, ha posat en relleu que “pels Gegants de Salt ser capital gironina gegantera ens fa una il·lusió immensa perquè coincideix aquesta capitalitat amb l’inici dels actes per celebrar els 30 anys dels gegants d’en Roc i l’Afra, d’una entitat en què al llarg dels anys hi han participat molta gent del poble i volem que ser Vila Gegantera serveixi per homenatjar totes aquestes persones i fer poble vinculant els actes d’aquest cap de setmana d’abril amb molta gent i entitats del poble”. En aquest sentit, Rodríguez ha volgut fer un reconeixement “als més de cinquanta integrants de la colla i tots els col·laboradors que tenim, ja que sense la força del grup no seria possible organitzar la Vila Gegantera ni la celebració dels 30 anys d’en Roc i l’Afra.
Per la seva part, la presidenta de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, Clara Anglada, ha explicat que “els actes de Vila Gegantera es converteixen en un punt de trobada de totes les colles geganteres gironines” i ha subratllat que “Salt entra al selecte grup de municipis que ja han acollit en dues ocasions el títol de capital de Vila Gegantera, com Caldes i Cassà, i ens fa molta il·lusió que coincideixi amb l’inici de celebració dels 30 anys d’en Roc i l’Afra”.
Salt ja va ser Vila Gegantera l’any 2006 i tornarà a ser-ho aquest any, just 20 anys després de la primera ocasió. Per aquesta ocasió, els Amics dels Gegants de Salt han creat un logo per l’aniversari dels gegants i de la trobada gegantera, que figurarà als cartells de difusió i comunicació.
El cartell
Just a l’inici de la roda de premsa s’ha descobert el cartell de Salt Vila Gegantera 2026, que s’ha escollit d’entre prop de 140 dibuixos d’alumnes saltencs. Amb la voluntat que els alumnes de la Vila es facin seu l’esdeveniment, es va obrir la possibilitat que les escoles del poble participessin fent propostes de cartells sorgides d’alumnes del cicle mitjà. Finalment, hi han participat alumnes del FEDAC Salt, Escola Pia, Pompeu Fabra, La Farga i Silvestre Santaló. El dibuix escollit per a la difusió de Salt Vila Gegantera és obra de l’alumna Aila Ovide, de 3r de primària de l’escola Pompeu Fabra de Salt.
