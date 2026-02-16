Simulacre d’accident en un tanc de gasoil a Girona amb ferits i un mort
L’exercici va posar a prova el pla d’autoprotecció i la coordinació amb els serveis d'emergències
Una fuita de gasos en un tanc de gasoil buit, tres treballadors afectats i un rescat amb desplegament complet: l’escena podia semblar un accident industrial greu, però era un simulacre organitzat la setmana passada en una instal·lació d’emmagatzematge de combustible de Girona per Protecció Civil i l’empresa EXOLUM. L’exercici va servir per posar a prova el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la instal·lació i la coordinació amb els serveis d’emergència.
Segons el guió, l’empresa va activar el PAU i va avisar el 112 i el CECAT, mentre Protecció Civil simulava l’activació del PLASEQCAT. Els Bombers hi van intervenir amb la dotació del parc de Girona: van sectoritzar la zona, van muntar l’àrea d’operacions i van fer el salvament de les tres persones dins del tanc. En el simulacre, una d’elles constava com a víctima mortal, i després es va completar la descontaminació del material utilitzat.
Els Mossos d’Esquadra hi van participar amb efectius especialitzats en subsol-grisú per comprovar la seguretat de la instal·lació i amb una dotació de seguretat ciutadana per al control d’accessos. El SEM va rebre l’alerta a les 10 del matí, va desplegar quatre unitats terrestres i va fer la descontaminació dels afectats i el triatge a l’àrea sanitària. En total, es van atendre tres persones i, dins del supòsit, se’n van traslladar dues.
Des de Protecció Civil de la Generalitat es va coordinar l’exercici i hi va participar dues persones com a observadores.
