Celebren la primera reunió del Grup de Seguiment de Residus a Girona: "una ciutat no es neteja amb percentatges, es neteja amb serveis que funcionen"
La trobada es fruit d'una moció presentada per l'associació Girona Neta i Digna en un ple municipal
La sala Miquel Diumé de l'Ajuntament de Girona ha acollit aquest dilluns a la tarda la primera reunió del Grup de Seguiment de Residus. Sorgeix arran d'una moció impulsada per l'associació Girona Neta i Digna en el ple municipal de novembre amb l'objectiu de fer seguiment ciutadà de la neteja i la recollida de residus de la ciutat. En la trobada hi van participar membres de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), com l'alcalde, Lluc Salellas, la vicealcaldessa, Gemma Geis, o el regidor d'Acció Climàtica Sergi Cot). També el president de Girona Neta i Digna, Jordi Tomàs, així com partits de l'oposició representants veïnals, tècnics municipals, diferents col·lectius i representants del comerç i l'hostaleria.
Tomàs ha apuntat que aquesta primera trobada "marca l’inici d’un mecanisme de control que ha de permetre analitzar amb rigor el funcionament del sistema de recollida i introduir millores concretes". Entre d'altres es van tractar els desbordaments recurrents de contenidors en determinades zones i períodes de l’any, el soroll nocturn en la recollida de bujols, les dificultats d’accessibilitat per a persones grans o amb mobilitat reduïda, la necessitat d’indicadors reals de qualitat del servei o un paquet d’actuacions immediates per reduir incidències visibles.
L'entitat ha deixat clar que "el debat no és ideològic, sinó de funcionament real". "La ciutadania no demana reciclar menys, demana un sistema que funcioni en la vida quotidiana", també han remarcat. De fet, Girona Neta i Digna va fer una recollida de firmes a finals del maig de l'any passat per reclamar un sistema de recollida de residus que funcioni. Van aconseguir unes 7.000 firmes.
"Continuant millorant el sistema"
En una piulada a les xarxes socials, Lluc Salellas ha assenyalat que fan una "escolta activa i participació per continuar millorant el sistema actual, amb l’objectiu de mantenir les bones xifres de recollida selectiva". La xifra ara està al 58%. També ha escrit que s'ha "d'assegurar que tots els residus es dipositen als contenidors ara que totes les fraccions es podran llençar tots els dies i a qualsevol hora".
Girona Neta i Digna, però, ha defensat que "els percentatges globals de ciutat no són suficients si no van acompanyats de dades desagregades i d’indicadors que permetin contrastar la realitat que es viu al carrer". Per això, Tomàs ha demanat que es publiquen les dades actualitzades corresponents als anys 2024 i 2025 del percentatge de reciclatge desagregat per barris a la pàgina web de l'Ajuntament. "És una informació clau", ha destacat.
Per altra banda, Tomàs sempre ha estat crític amb l'ús de la targeta i, en aquesta trobada, va proposar "mantenir la infraestructura existent però eliminar-ne l’obligatorietat, permetent l’ús voluntari per a bonificacions sense bloquejar l’accés als contenidors". L'associació ha valorat "positivament" que el Grup de Seguiment "sigui una realitat", però també creu que "el seu èxit dependrà de la capacitat d’introduir millores concretes amb terminis definits i indicadors mesurables".
Tomàs ha conclòs dient que "una ciutat no es neteja amb percentatges, es neteja amb serveis que funcionen". Tanmateix, ha reafirmat la seva voluntat de continuar treballant amb rigor, dades i esperit constructiu per aconseguir una Girona més neta i més digna.
