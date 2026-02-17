La complexa situació de la pesca, a la Casa de Cultura de Girona
L'historiador Alfons Garrido pronunciarà una conferència aquest dimecres a la tarda, en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM)
La complexa situació de la pesca marítima catalana. Reflexions sobre un present incert és el títol de la conferència que pronunciarà aquest dimecres a la Casa de Cultura de Girona l'historiador Alfons Garrido i Escobar, que havia estat tècnic del Museu de la Pesca de Palamós i que actualment treballa al Departament de Cultura de la Generalitat. L'acte, que forma part del programa d'activitats que organitza l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM), començarà a dos quarts de vuit del vespre.
El sector pesquer ha protagonitzat en els últims mesos diverses protestes contra la creixent burocratització de la seva activitat i les limitacions imposades als dies de feina i a les captures. A les comarques gironines, les protestes han deixat les barques amarrades a port en diverses ocasions.
Alfons Garrido és l'autor de diversos estudis relacionats amb el món de la pesca.