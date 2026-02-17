Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La complexa situació de la pesca, a la Casa de Cultura de Girona

L'historiador Alfons Garrido pronunciarà una conferència aquest dimecres a la tarda, en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM)

Manifestació de pescadors a Blanes, el gener passat

Manifestació de pescadors a Blanes, el gener passat / ACN

Redacció

Redacció

Girona

La complexa situació de la pesca marítima catalana. Reflexions sobre un present incert és el títol de la conferència que pronunciarà aquest dimecres a la Casa de Cultura de Girona l'historiador Alfons Garrido i Escobar, que havia estat tècnic del Museu de la Pesca de Palamós i que actualment treballa al Departament de Cultura de la Generalitat. L'acte, que forma part del programa d'activitats que organitza l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM), començarà a dos quarts de vuit del vespre.

El sector pesquer ha protagonitzat en els últims mesos diverses protestes contra la creixent burocratització de la seva activitat i les limitacions imposades als dies de feina i a les captures. A les comarques gironines, les protestes han deixat les barques amarrades a port en diverses ocasions.

Alfons Garrido és l'autor de diversos estudis relacionats amb el món de la pesca.

