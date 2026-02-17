Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La donació d'òrgans i teixits, a debat a Girona

La Mercè acull una xerrada amb la doctora Núria Masnou de l'hospital Josep Trueta en el marc dels actes del 70è aniversari de l'hospital

La xerrada d'aquest vespre a la Mercè. / Aniol Resclosa

Laura Teixidor

Girona

La sala polivalent del centre cultural La Mercè ha acollit aquest dimarts al vespre la xerrada Tu i jo hem de parlar. Converses sobre la donació d’òrgans i teixits, un espai de diàleg i reflexió obert a la ciutadania per abordar la importància de parlar en vida sobre la donació.

L’acte ha anat a càrrec de la Dra. Núria Masnou, metgessa especialista en Medicina Intensiva i coordinadora de donació i trasplantament, que ha conversat amb la periodista Sandra Florenza en un format proper i participatiu. La sessió ha fomentat una conversa necessària sobre la donació d’òrgans i teixits, resoldre dubtes freqüents i posar en valor el paper de les famílies en el procés de decisió.

La iniciativa s’emmarca en la commemoració dels 70 anys de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, un aniversari que inclou diverses activitats divulgatives i institucionals amb l’objectiu d’apropar la tasca assistencial i científica del centre a la ciutadania.

