El candidat afí a Puigtió és elegit nou president de l'executiva local d'ERC de Girona
L'assemblea valida Salva Romero com a nou president i afirma que s'obre "una etapa de normalitat i treball compartit per reforçar l'organització"
L'executiva local d'ERC a Girona ja té nova junta. És el que s'ha establert en l'assemblea que s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda després que més de la meitat dels militants de la formació presentessin una moció de censura, a final de gener, contra l'executiva anterior, que aquest dilluns va acabar dimitint en bloc. El càrrec de president l'ocuparà ara Salva Romero, que ja estava en l'executiva anterior, i que és dels afins a l'alcaldable de la formació en les eleccions municipals de 2027, Marc Puigtió.
En l'assemblea hi han assistit 52 militants (un 48,6% del total) i la proposta de la renovació de l'executiva ha rebut el suport del 92,3% dels vots (48). Mentrestant, només un militant ha votat en contra i tres ho han fet en blanc.
Per altra banda, la nova secretària general serà Annabel Moya, que va ser regidora per ERC en el mandat 2019-2023. Es va encarregar de les àrees d'Habitatge i Joventut un cop els republicans van entrar a formar part del govern municipal juntament amb Junts el 2021. Moya ja s'havia deixat veure en l'acte de presentació de la plataforma Moviment Gironí creada per Puigtió el gener de 2025.
Un pas que "no va contra ningú"
El nou president de la secció local, Salva Romero, ha destacat que aquest dimarts la militància "s'ha pronunciat d'una manera clara". També ha volgut deixar clar que "aquest pas no va contra ningú, sinó a favor del partit". Finalment, ha apuntat que a partir d'ara s'obre una "etapa de normalitat i treball compartit per reforçar l'organització i preparar-la amb serenor per als reptes que tenim al davant".
Per la seva part, Annabel Moya, ha valorat que és una "etapa en què s’incorporen noves opinions i veus de militants de Girona i del seu entorn, i també de persones vinculades a la ciutat que, sense ser militants, volen sumar amb el seu suport per fer un partit més útil per a Girona". En les pròximes setmanes, la nova executiva treballarà en la constitució d’un comitè de campanya de cara a les eleccions municipals de 2027. El candidat, Marc Puigtió, ha escrit pocs minuts després de l'assemblea a xarxes socials: "Tot projecte necessita persones implicades, amb ganes de treballar i de sumar. Ara toca treballar plegats per fer de Girona una ciutat millor", ha publicat.
Un partit dividit
La moció de censura ha estat l'únic punt del dia tractat en l'assemblea d'aquest dimarts, a part del torn obert de paraula, en una formació dividida en dos blocs. De fet, el que donava suport a l'executiva anterior encapçalada per Joan Sibill no ha assistit a l'assemblea. Només ho ha fet un dels anteriors secretaris, Karim Sabni, qui no va firmar la dimissió. En declaracions a Diari de Girona, el mateix Sibill va apuntar aquest dilluns, un cop l'anterior junta va anunciar la dimissió, que el procés per escollir els nous càrrecs havia de ser "obert a tothom".
Això, però, no ha estat així. La moció de censura també proposava instaurar una nova executiva. El fet que més de la meitat dels militants donés suport a la moció de censura també ha fet que Salva Romero fos elegit nou president de l'executiva. Cal recordar que a l'octubre van entrar 22 militants nous a ERC de Girona de l'entorn pròxim a Marc Puigtió. L'assemblea ha estat conduïda per l'organització nacional d'ERC, ja que quan es fa una moció els que hi havia a la junta queden inhabilitats.
La divisió va quedar palesa en el procés de primàries del setembre. Puigtió sempre ha tingut el suport del president de l'executiva nacional, Oriol Junqueres. El president de l'executiva regional, Pau Presas, també va assistir el gener de l'any passat en la presentació de la plataforma de Puigtió. Per l'altre costat, es va presentar Àdam Manyé, afí a l'executiva local sortint i que hagués donat continuitat a Quim Ayats, cap de llista de la formació a la ciutat el 2019 i el 2023. Puigtió va guanyar per només un vot i, a més, amb polèmica, ja que es va declarar un vot nul que marcava el vot, de manera incorrecta, del perdedor. Després d'algunes al·legacions es va ratificar la decisió de donar-lo per nul.
En la presentació de Moviment Gironí no hi van assistir cap dels tres regidors actuals d'ERC a l'Ajuntament de Girona, que formen part del govern municipal juntament amb Guanyem i Junts. Quim Ayats no s'ha pronunciat mai, tot i que el febrer de l'any passat va anunciar que no seria el cap de llista del partit en les municipals de 2027. Sí que ho han fet Raquel Robert i, sobretot, Àdam Bertan, que ha estat molt crític amb Puigtió.
